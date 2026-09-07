Grand bal du patrimoine occitan, Halle de Catus, Catus

Informations pratiques

Grand bal du patrimoine occitan Samedi 19 septembre, 20h30 Halle de Catus Lot

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, l’association Lo Garric organise un bal traditionnel autour des musiques et danses des différents territoires d’Occitanie : Rouergue, Quercy, Gascogne, Pyrénées, Languedoc…

Une grande variété d’airs à danser illustrent ce domaine particulier de la culture occitane et les différents types de cornemuses pratiquées encore dans notre région (cabrette, chabrette, boha, boudègue), serviront de fil conducteur à un parcours riche de découvertes et de surprises.

C’est le duo Lo Garric (Cassagnes/Barascou) et Xavier Vidal, au violon et au chant, qui animeront cette soirée dont le but est la mise en valeur de notre patrimoine immatériel occitan. Rendez-vous sous la Halle de Catus, dès 20h30. Cette manifestation ouverte à tout public bénéficie du soutien de la mairie de Catus et de l’aide du Département du Lot.

Halle de Catus 5018A Rue du Chateau, 46150 Catus Catus 46150 Lot Occitanie Parking

Grand bal du Patrimoine Occitan

©suzannemothes