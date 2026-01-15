Grand Bal du Rosenmontag Salle Socio-Culturelle Zetting

Grand Bal du Rosenmontag

Salle Socio-Culturelle 2 rue de l’Église Zetting Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-02-16 20:00:00

fin : 2026-02-16

Date(s) :

2026-02-16

Organisé par le Club Épargne Concorde et l’AS Zetting.

Cette année encore célébrons la tradition avec une soirée qui promet d’être inoubliable !

Ambiance garantie avec le groupe Jacky Melody, danse et convivialité au rendez-vous !

Et bien sûr, ne manquez pas la traditionnelle soupe à l’oignon, servie gratuitement à 3h du matin pour clôturer la fête en beauté.

Un événement unique, chargé de joie, d’émotions et de souvenirs, à partager avec nous !

Billets disponibles en caisse du soir.Adultes

15 .

Salle Socio-Culturelle 2 rue de l’Église Zetting 57905 Moselle Grand Est +33 6 72 49 62 85

English :

Organized by Club Épargne Concorde and AS Zetting.

Once again this year, we’re celebrating tradition with an evening that promises to be unforgettable!

With the Jacky Melody band, dancing and fun guaranteed!

And of course, don’t miss the traditional onion soup, served free of charge at 3 a.m. to round off the festivities in style.

A unique event, full of joy, emotions and memories, to share with us!

Tickets available at the evening box office.

L’événement Grand Bal du Rosenmontag Zetting a été mis à jour le 2026-01-15 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES