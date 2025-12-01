Grand bal et Réveillon dansant Complexe Saintes Vegas Saintes
Grand bal et Réveillon dansant Complexe Saintes Vegas Saintes mercredi 31 décembre 2025.
Grand bal et Réveillon dansant
Complexe Saintes Vegas 1 route de Royan Saintes Charente-Maritime
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31 04:30:00
2025-12-31
Le Saintes Vegas propose une soirée RETRO Dancing avec orchestre à partir de 20h
Bal et réveillon dansant avec le grand orchestre Didier Mazeaud 4 musiciens et son chanteur José.
English :
The Saintes Vegas offers an evening of RETRO Dancing with orchestra from 8pm
New Year’s Eve ball and dance with the Didier Mazeaud 4-piece orchestra and singer José.
German :
Das Saintes Vegas bietet ab 20 Uhr einen RETRO Dancing-Abend mit Orchester an
Ball und Silvester-Tanz mit dem großen Orchester Didier Mazeaud 4 Musiker und seinem Sänger José.
Italiano :
Il Saintes Vegas propone una serata di ballo RETRO con orchestra a partire dalle 20:00
Ballo e Capodanno con la grande orchestra di 4 elementi di Didier Mazeaud e il suo cantante José.
Espanol :
El Saintes Vegas le propone una velada de baile RETRO con orquesta a partir de las 20h
Baile y Nochevieja con la gran orquesta de 4 músicos Didier Mazeaud y su cantante José.
L’événement Grand bal et Réveillon dansant Saintes a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge