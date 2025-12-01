Grand bal et Réveillon dansant Complexe Saintes Vegas Saintes

Grand bal et Réveillon dansant

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31 04:30:00

2025-12-31

Le Saintes Vegas propose une soirée RETRO Dancing avec orchestre à partir de 20h

Bal et réveillon dansant avec le grand orchestre Didier Mazeaud 4 musiciens et son chanteur José.

Complexe Saintes Vegas 1 route de Royan Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 00 00

English :

The Saintes Vegas offers an evening of RETRO Dancing with orchestra from 8pm

New Year’s Eve ball and dance with the Didier Mazeaud 4-piece orchestra and singer José.

German :

Das Saintes Vegas bietet ab 20 Uhr einen RETRO Dancing-Abend mit Orchester an

Ball und Silvester-Tanz mit dem großen Orchester Didier Mazeaud 4 Musiker und seinem Sänger José.

Italiano :

Il Saintes Vegas propone una serata di ballo RETRO con orchestra a partire dalle 20:00

Ballo e Capodanno con la grande orchestra di 4 elementi di Didier Mazeaud e il suo cantante José.

Espanol :

El Saintes Vegas le propone una velada de baile RETRO con orquesta a partir de las 20h

Baile y Nochevieja con la gran orquesta de 4 músicos Didier Mazeaud y su cantante José.

