GRAND BAL FOLK Rue Jean le Brettevillois Cherbourg-en-Cotentin

GRAND BAL FOLK

GRAND BAL FOLK Rue Jean le Brettevillois Cherbourg-en-Cotentin samedi 20 décembre 2025.

GRAND BAL FOLK

Rue Jean le Brettevillois Cherbourg Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 20:30:00
fin : 2025-12-20 01:00:00

Date(s) :
2025-12-20

Grand Bal Folk organisé par Les Goublins
Soirée Danses traditionnelles interprétées avec les groupe suivants Les Quetouns à Bretelles, Les Goublins, Delphine de Saint-Cyr.
Soirée dansante pour tous publics, en toute convivialité et festive.   .

Rue Jean le Brettevillois Cherbourg Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50130 Manche Normandie +33 6 50 67 11 75  associationlesgoublins@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : GRAND BAL FOLK

L’événement GRAND BAL FOLK Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-12-13 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin