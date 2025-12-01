GRAND BAL FOLK Rue Jean le Brettevillois Cherbourg-en-Cotentin
Rue Jean le Brettevillois Cherbourg Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche
Début : 2025-12-20 20:30:00
fin : 2025-12-20 01:00:00
2025-12-20
Grand Bal Folk organisé par Les Goublins
Soirée Danses traditionnelles interprétées avec les groupe suivants Les Quetouns à Bretelles, Les Goublins, Delphine de Saint-Cyr.
Soirée dansante pour tous publics, en toute convivialité et festive. .
Rue Jean le Brettevillois Cherbourg Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50130 Manche Normandie +33 6 50 67 11 75 associationlesgoublins@gmail.com
