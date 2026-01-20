Grand bal folk Vesc
Grand bal folk Vesc samedi 7 février 2026.
Grand bal folk
Salle des fêtes Vesc Drôme
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 16:30:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Préparez vos plus beaux pas de danse et vos sourires le village de Vesc se met en mode folk & festif pour une soirée pleine de musique, de rires et de convivialité! Goûter, animations, Bal enfants, Repas, buvette, Grand bal folk avec la compagnie Lumbago
.
Salle des fêtes Vesc 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 23 00 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Get your best dance moves and smiles ready: the village of Vesc goes into folk & festive mode for an evening full of music, laughter and conviviality! Snacks, entertainment, children’s ball, meal, refreshments, folk ball with the Lumbago company
L’événement Grand bal folk Vesc a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux