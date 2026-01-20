Grand bal folk Vesc

Grand bal folk

Salle des fêtes Vesc Drôme

Début : 2026-02-07 16:30:00

Préparez vos plus beaux pas de danse et vos sourires le village de Vesc se met en mode folk & festif pour une soirée pleine de musique, de rires et de convivialité! Goûter, animations, Bal enfants, Repas, buvette, Grand bal folk avec la compagnie Lumbago

Salle des fêtes Vesc 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 23 00 14

English :

Get your best dance moves and smiles ready: the village of Vesc goes into folk & festive mode for an evening full of music, laughter and conviviality! Snacks, entertainment, children’s ball, meal, refreshments, folk ball with the Lumbago company

