Grand Bal Métissé avec les Frères de Sac 4tet, Autre lieu, Genève

Grand Bal Métissé avec les Frères de Sac 4tet Vendredi 20 mars, 20h00 Autre lieu

Plein tarif CHF 20.-, Tarif réduit CHF 15.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-20T20:00:00+01:00 – 2026-03-20T21:00:00+01:00

Fin : 2026-03-20T20:00:00+01:00 – 2026-03-20T21:00:00+01:00

La FanfareduLoup et Frères de Sac 4tet s’unissent pour vous proposer un Grand Bal Métissé.

La FanfareduLoup, collectif musical genevois fondé en 1978, s’est illustrée par ses créations variées avec le théâtre, les marionnettes et l’image, couvrant un répertoire allant du jazz au rock, en passant par la musique contemporaine et la réélaboration d’oeuvres classiques.

Frères de Sac 4tet est un ensemble né en 2016 au sein du collectif grenoblois MusTraDem (pour Musiques Traditionnelles de Demain). Tout un programme pour ce groupe fraternel, paritaire et conjugal qui revisite, à travers bals, concerts ou créations, les répertoires traditionnels européens, de la Bretagne à la Suède.

Bal folk, bal populaire, bal swing … Les deux ensembles se fondront en un seul corps pour redessiner, avec une palette sonore élargie, les frontières de nos traditions musicales, réelles et imaginaires.

Plus d’infos sur le site du Point Favre

Avec le soutien de la Loterie Romande

