Grand Bal Napoléon III en Orient Château de Breteuil Choisel

Grand Bal Napoléon III en Orient Château de Breteuil Choisel dimanche 21 septembre 2025.

Grand Bal Napoléon III en Orient Dimanche 21 septembre, 15h30 Château de Breteuil Yvelines

Parc :

8 € par jeune

10 € par adulte

Château et parc :

12 € par jeune

15 € par adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Grand Bal Napoléon III en Orient dans les jardins à la française du château de Breteuil ! Venez découvrir notre bal et vous pourrez même faire quelques pas de danse !

Château de Breteuil Château de Breteuil 78460 Choisel Choisel 78460 Yvelines Île-de-France 0130520511 http://www.breteuil.fr A l’emplacement d’une forteresse médiévale, construction du château à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, dans le style Henri IV (actuelle partie centrale du corps de logis en pierre et brique, avec des combles élevés). En 1712, terres et château entrent dans le patrimoine des Breteuil : nombreux agrandissements et embellissements, en particulier création d’un jardin à la française. Vers 1900, réfection des jardins par Henri et Achille Duchêne et construction des deux ailes en retour d’équerre. RN118 sortie Saclay, puis St-Remy-les-Chevreuse / RER B St-Rémy

Spectacle « Grand Bal Napoléon III en Orient »

@fabricemilochau