Grand bal populaire à Condé-sur-Noireau Squara Maurice Dossin Condé-en-Normandie

Informations pratiques

Condé-en-Normandie

Grand bal populaire à Condé-sur-Noireau

Squara Maurice Dossin Condé-sur-Noireau Condé-en-Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-14 01:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Grand bal populaire à Condé-sur-Noireau

Grand bal populaire Lundi 13 juillet

Rendez-vous de 19 h à 1 h au square Maurice-Dossin pour une soirée festive et conviviale !

Au programme ambiance musicale assurée par DJ DimX, restauration et buvette sur place.

Menu 15 € par personne (10 € pour les moins de 12 ans)

Moules frites ou assiette anglaise

Crème brûlée

Buvette sur place

Réservation et règlement obligatoire avant le 6 juillet

TEL 07.69.29.61.40 .

Squara Maurice Dossin Condé-sur-Noireau Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie +33 7 69 29 61 40

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English : Grand bal populaire à Condé-sur-Noireau

Grand public ball in Condé-sur-Noireau

L’événement Grand bal populaire à Condé-sur-Noireau Condé-en-Normandie a été mis à jour le 2026-06-29 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie