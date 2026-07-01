Grand bal populaire à Condé-sur-Noireau Squara Maurice Dossin Condé-en-Normandie
lundi 13 juillet 2026 · Squara Maurice Dossin · Condé-en-Normandie
Informations pratiques
Condé-en-Normandie
Grand bal populaire à Condé-sur-Noireau
Squara Maurice Dossin Condé-sur-Noireau Condé-en-Normandie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-14 01:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Grand bal populaire à Condé-sur-Noireau
Grand bal populaire Lundi 13 juillet
Rendez-vous de 19 h à 1 h au square Maurice-Dossin pour une soirée festive et conviviale !
Au programme ambiance musicale assurée par DJ DimX, restauration et buvette sur place.
Menu 15 € par personne (10 € pour les moins de 12 ans)
Moules frites ou assiette anglaise
Crème brûlée
Buvette sur place
Réservation et règlement obligatoire avant le 6 juillet
TEL 07.69.29.61.40 .
Squara Maurice Dossin Condé-sur-Noireau Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie +33 7 69 29 61 40
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English : Grand bal populaire à Condé-sur-Noireau
Grand public ball in Condé-sur-Noireau
L’événement Grand bal populaire à Condé-sur-Noireau Condé-en-Normandie a été mis à jour le 2026-06-29 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
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