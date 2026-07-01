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Grand bal populaire à Condé-sur-Noireau Squara Maurice Dossin Condé-en-Normandie

lundi 13 juillet 2026 · Squara Maurice Dossin · Condé-en-Normandie

Grand bal populaire à Condé-sur-Noireau Squara Maurice Dossin Condé-en-Normandie

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Squara Maurice Dossin
Adresse
Condé-sur-Noireau
Ville
14110 Condé-en-Normandie
Département
Calvados
Tarif

Condé-en-Normandie

Grand bal populaire à Condé-sur-Noireau

Squara Maurice Dossin Condé-sur-Noireau Condé-en-Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-14 01:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Grand bal populaire à Condé-sur-Noireau
Grand bal populaire Lundi 13 juillet

Rendez-vous de 19 h à 1 h au square Maurice-Dossin pour une soirée festive et conviviale !

Au programme ambiance musicale assurée par DJ DimX, restauration et buvette sur place.

Menu 15 € par personne (10 € pour les moins de 12 ans)

Moules frites ou assiette anglaise
Crème brûlée

Buvette sur place

Réservation et règlement obligatoire avant le 6 juillet
TEL 07.69.29.61.40   .

Squara Maurice Dossin Condé-sur-Noireau Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie +33 7 69 29 61 40 

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English : Grand bal populaire à Condé-sur-Noireau

Grand public ball in Condé-sur-Noireau

L’événement Grand bal populaire à Condé-sur-Noireau Condé-en-Normandie a été mis à jour le 2026-06-29 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie

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