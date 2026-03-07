Grand Bal Renaissance LONGNY AU PERCHE Longny les Villages

Grand Bal Renaissance

LONGNY AU PERCHE D918 Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 21:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

L’association Capriole vous invite à son grand bal Renaissance avec maître à danser.

Le bal sera animé par Les Meneurs de Bal.

Ouvert à tous, costumés, non costumés, danseurs confirmés comme débutants.

Réservation en ligne sur Hello Asso via le qrcode. .

LONGNY AU PERCHE D918 Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 34 36 47 62

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English : Grand Bal Renaissance

L’événement Grand Bal Renaissance Longny les Villages a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Touisme des Hauts du Perche