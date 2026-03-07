Grand Bal Renaissance LONGNY AU PERCHE Longny les Villages
Grand Bal Renaissance LONGNY AU PERCHE Longny les Villages samedi 18 avril 2026.
Grand Bal Renaissance
LONGNY AU PERCHE D918 Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 21:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
L’association Capriole vous invite à son grand bal Renaissance avec maître à danser.
Le bal sera animé par Les Meneurs de Bal.
Ouvert à tous, costumés, non costumés, danseurs confirmés comme débutants.
Réservation en ligne sur Hello Asso via le qrcode. .
LONGNY AU PERCHE D918 Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 34 36 47 62
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English : Grand Bal Renaissance
L’événement Grand Bal Renaissance Longny les Villages a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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