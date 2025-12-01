Grand bal Tango Ouistreham

Grand bal Tango

71 Route de Lion Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Que vous soyez danseur débutant ou confirmé, venez prendre plaisir sur la magnifique piste du Dansoir au son des plus belles musiques de l’histoire du tango. Les charmes de la Coletina & DJ Colette ; la magie du Dansoir de Karine Saporta on s’y presse sans barguigner…

Que vous soyez danseur débutant ou confirmé, venez prendre plaisir sur la magnifique piste du Dansoir au son des plus belles musiques de l’histoire du tango. Les charmes de la Coletina & DJ Colette ; la magie du Dansoir de Karine Saporta on s’y presse sans barguigner… .

71 Route de Lion Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 6 43 45 66 84

English : Grand bal Tango

Whether you’re a beginner or an experienced dancer, come and enjoy yourself on the magnificent Dansoir dance floor, to the sound of the most beautiful music in the history of tango. The charms of La Coletina & DJ Colette; the magic of Karine Saporta?s Dansoir: you?ll be in a hurry?

German : Grand bal Tango

Ob Sie Anfänger oder erfahrener Tänzer sind, kommen Sie und genießen Sie die wunderschöne Tanzfläche des Dansoir zu den Klängen der schönsten Musik der Tangogeschichte. Der Charme der Coletina & DJ Colette, die Magie des Dansoir von Karine Saporta: Man drängt sich ohne zu zögern hinein!

Italiano :

Che siate principianti o ballerini esperti, venite a divertirvi sulla magnifica pista del Dansoir al suono della più bella musica della storia del tango. Il fascino de La Coletina & DJ Colette; la magia del Dansoir di Karine Saporta: non vedrete l’ora?

Espanol :

Tanto si es un principiante como un bailarín experimentado, venga a disfrutar en la magnífica pista de baile del Dansoir al son de la mejor música de la historia del tango. Los encantos de La Coletina & DJ Colette; la magia del Dansoir de Karine Saporta: te entrarán ganas..

L’événement Grand bal Tango Ouistreham a été mis à jour le 2025-11-23 par OT Caen la Mer