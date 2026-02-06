Grand bal Trad’ à la Gare (comme à la Gare) La Porcherie
La Gare La Porcherie Haute-Vienne
Début : 2026-02-07
Grand Bal Trad’ à la Gare (comme à la Gare) avec EN ROULOTTE et BLÉ NOIR
Ouverture des portes 19h30
Bal 20h30
Bar Restauration
Parking à l’arrière le long des voies ferrées .
La Gare La Porcherie 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 10 28 15 commealagare@protonmail.com
