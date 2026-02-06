Grand bal Trad’ à la Gare (comme à la Gare)

La Gare La Porcherie Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Grand Bal Trad’ à la Gare (comme à la Gare) avec EN ROULOTTE et BLÉ NOIR

Ouverture des portes 19h30

Bal 20h30

Bar Restauration

Parking à l’arrière le long des voies ferrées .

La Gare La Porcherie 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 10 28 15 commealagare@protonmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grand bal Trad’ à la Gare (comme à la Gare)

L’événement Grand bal Trad’ à la Gare (comme à la Gare) La Porcherie a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Briance Sud Haute-Vienne