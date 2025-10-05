Grand bal trad et Renaissance Théâtre de la Grange des Brefs Pornic

Grand bal trad et Renaissance

Théâtre de la Grange des Brefs D67 à 800m au Nord de la Chapelle de Prigny Pornic Loire-Atlantique

Danse Renaissance en Pays de Retz avec des joueurs de veuze

Envie de remonter le temps ?

Saltarelle et Sarabande et l’Ensemble des Veuzes vous invitent à un bal exceptionnel mêlant l’élégance de la Renaissance et l’énergie des danses traditionnelles !

Que vous soyez danseur aguerri ou simple curieux, la piste de danse vous accueillera à bras ouverts

Infos pratiques

Tenue Les costumes d’époque sont les bienvenus et contribueront à la magie de la soirée !

Réservation conseillée pour garantir votre place au 07 66 06 75 85 ou par mail saltarelle.sarabande@gmail.com

Une soirée festive et conviviale vous attend !

Théâtre de la Grange des Brefs D67 à 800m au Nord de la Chapelle de Prigny Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire lagrangelesbrefs@gmail.com

