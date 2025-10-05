Grand bal trad et Renaissance Théâtre de la Grange des Brefs Pornic
Grand bal trad et Renaissance Théâtre de la Grange des Brefs Pornic dimanche 5 octobre 2025.
Grand bal trad et Renaissance
Théâtre de la Grange des Brefs D67 à 800m au Nord de la Chapelle de Prigny Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 16:00:00
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Danse Renaissance en Pays de Retz avec des joueurs de veuze
Envie de remonter le temps ?
Saltarelle et Sarabande et l’Ensemble des Veuzes vous invitent à un bal exceptionnel mêlant l’élégance de la Renaissance et l’énergie des danses traditionnelles !
Que vous soyez danseur aguerri ou simple curieux, la piste de danse vous accueillera à bras ouverts
Infos pratiques
Tenue Les costumes d’époque sont les bienvenus et contribueront à la magie de la soirée !
Réservation conseillée pour garantir votre place au 07 66 06 75 85 ou par mail saltarelle.sarabande@gmail.com
Une soirée festive et conviviale vous attend !
Découvrez ici tous les évènements proposés à Pornic .
Théâtre de la Grange des Brefs D67 à 800m au Nord de la Chapelle de Prigny Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire lagrangelesbrefs@gmail.com
English :
Renaissance dance in Pays de Retz with veuze players
German :
Renaissance-Tanz im Pays de Retz mit Witwenbläsern
Italiano :
Danza rinascimentale nel Pays de Retz con i suonatori di veuze
Espanol :
Danza renacentista en Pays de Retz con veuzes
L’événement Grand bal trad et Renaissance Pornic a été mis à jour le 2025-09-17 par I_OT Pornic