Début : 2025-05-17 20:00:00

fin : 2025-05-17 23:00:00

2025-05-17

GRAND BAL TRAD A l’occasion de la Nuit européenne des musées Un évènement exceptionnel ! Quoi de mieux qu’un bal pour célébrer l’union des collections et de la musique ? Deux ensembles bien connus des Nivernais animeront cette soirée

L’Ensemble Musique Traditionnelle du Conservatoire de Nevers, qui réunit chaque semaine les élèves du Département Musique traditionnelle et des musicien(ne)s amateurs autour de projet de bals et concerts Ensemble, dirigé par Baptiste Poulet et Daniel Langlois

L’Ensemble de musique traditionnelle du Haut Nivernais Val d’Yonne, composé d’élèves des classes de cornemuse et de vielle. Ensemble dirigé par Vincent Belin, professeur de musique traditionnelle à l’école d’enseignement

artistique Haut-Nivernais-Val-d’Yonne (EEAHNVY).

Venez nous rejoindre et danser ! .

VARZY

Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 43 73

