Grand bal Trad’à la Gare (comme à la Gare) La Porcherie
Grand bal Trad’à la Gare (comme à la Gare) La Porcherie samedi 22 novembre 2025.
Grand bal Trad’à la Gare (comme à la Gare)
La Gare La Porcherie Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Grand Bal Trad’ à la Gare (comme à la Gare) avec le Groupe BLÉ NOIR et leurs invités
Ouverture des portes 19h
Bal 20h30
Entrée libre
Bar Restauration
Parking à l’arrière le long des voies ferrées .
La Gare La Porcherie 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
English : Grand bal Trad’à la Gare (comme à la Gare)
German : Grand bal Trad’à la Gare (comme à la Gare)
Italiano :
Espanol : Grand bal Trad’à la Gare (comme à la Gare)
L’événement Grand bal Trad’à la Gare (comme à la Gare) La Porcherie a été mis à jour le 2025-11-13 par OT Briance Sud Haute-Vienne