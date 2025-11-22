Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Grand bal Trad’à la Gare (comme à la Gare) La Porcherie samedi 22 novembre 2025.

La Gare La Porcherie Haute-Vienne

Grand Bal Trad’ à la Gare (comme à la Gare) avec le Groupe BLÉ NOIR et leurs invités
Ouverture des portes 19h
Bal 20h30
Entrée libre
Bar Restauration
Parking à l’arrière le long des voies ferrées   .

