GRAND BAL TRADITIONNEL DE LA ST SYLVESTRE SALLE DU BELVÉDÈRE Saint-Gaudens

GRAND BAL TRADITIONNEL DE LA ST SYLVESTRE
SALLE DU BELVÉDÈRE Rue du Commandant Bru Saint-Gaudens Haute-Garonne
Début : 2025-12-31 19:30:00
Profitez d’un moment de danse et de convivialité pour le réveillon !
Grand Bal Traditionnel de la St Sylvestre organisé par l’association COC (Cultura Occitana en Comenge) avec les groupes
TERRE BATTANTE & FOIN .
English :
Enjoy a moment of dancing and conviviality on New Year’s Eve!
German :
Genießen Sie an Silvester einen Moment des Tanzes und der Geselligkeit!
Italiano :
Godetevi un momento di ballo e convivialità a Capodanno!
Espanol :
¡Disfrute de un momento de baile y convivencia en Nochevieja!
L’événement GRAND BAL TRADITIONNEL DE LA ST SYLVESTRE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE