GRAND BAL TRADITIONNEL DE LA ST SYLVESTRE SALLE DU BELVÉDÈRE Saint-Gaudens mercredi 31 décembre 2025.

SALLE DU BELVÉDÈRE Rue du Commandant Bru Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2025-12-31 19:30:00
2025-12-31

Profitez d’un moment de danse et de convivialité pour le réveillon !
Grand Bal Traditionnel de la St Sylvestre organisé par l’association COC (Cultura Occitana en Comenge) avec les groupes
TERRE BATTANTE & FOIN   .

Enjoy a moment of dancing and conviviality on New Year’s Eve!

Genießen Sie an Silvester einen Moment des Tanzes und der Geselligkeit!

Godetevi un momento di ballo e convivialità a Capodanno!

¡Disfrute de un momento de baile y convivencia en Nochevieja!

