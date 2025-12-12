Grand bal vénitien Salle des fêtes Corcieux
Salle des fêtes Place du Général de Gaulle Corcieux Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2026-01-31 19:30:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
L’association Amitié Franco-Italienne prépare un grand bal vénitien à la salle des fêtes de Corcieux, avec une parade assurée par le Carnaval vénitien de Remiremont. Cette 2e édition aura lieu le samedi 31 janvier, à partir de 19 h 30, et sera animée par Lor’Anim. Un repas chaud sera proposé sur réservation, au tarif de 30 euros, tandis que les majorettes Magic Miss seront présentes pour accompagner la soirée.Tout public
Salle des fêtes Place du Général de Gaulle Corcieux 88430 Vosges Grand Est +33 6 22 82 71 01 amitie.franco.italienne@gmail.com
The Amitié Franco-Italienne association is planning a grand Venetian ball at the Corcieux village hall, with a parade led by the Remiremont Venetian Carnival. This 2nd edition will take place on Saturday January 31, from 7:30 p.m., and will be hosted by Lor?Anim. A hot meal will be available on reservation, at a cost of 30 euros, while the Magic Miss majorettes will be on hand to accompany the evening.
