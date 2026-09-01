Informations pratiques

Colombiers

GRAND BANQUET À LA COUR DU ROY & SPECTACLE ÉQUESTRE

Colombiers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

30 ans du canal du Midi, trésor de l’Humanité de l’UNESCO

Dimanche 27 septembre 2026 — Colombiers

Il y a 30 ans, le canal du Midi était inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Pour célébrer cet anniversaire, la Cour du Roy vous invite à revivre l’histoire extraordinaire de Pierre-Paul Riquet et de son incroyable projet relier deux mers grâce au Canal du Midi.

30 ans du canal du Midi, trésor de l’Humanité de l’UNESCO

Dimanche 27 septembre 2026 — Colombiers

Il y a 30 ans, le canal du Midi était inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Pour célébrer cet anniversaire, la Cour du Roy vous invite à revivre l’histoire extraordinaire de Pierre-Paul Riquet et de son incroyable projet relier deux mers grâce au Canal du Midi.

À Colombiers, venez vivre une journée placée sous le signe de l’Histoire, dans l’ambiance du Grand Siècle.

Attention, les places sont limitées ! Réservez vite votre place à la table royale et rejoignez-nous pour cette grande journée historique.

CE QUE LA JOURNÉE VOUS RÉSERVE

10h30 — L’Arrivée du Cortège

Voyez Pierre-Paul Riquet paraître en calèche et traverser le Vieux Village en grande pompe, jusqu’à ce que le Maire, Riquet lui-même et le Roy ne s’adressent au peuple assemblé.

12h30 — Les Prémices du Festin

Sous les toits de la Cave du Château de Colombiers, où une charpente digne d’une coque de navire renversée vous tiendra en admiration, assistez à un spectacle de dressage équestre, puis laissez André Mas, en connaisseur des breuvages d’antan, vous conter et vous faire goûter une anisette d’un autre temps, une carthagène et un hypocras, ce vin liquoreux jadis prisé des tables les plus fines — le tout accompagné de biscuits salés et d’olives.

13h30 — Le Grand Banquet

Prenez place à l’étage de la cave et savourez, sous cette même charpente extraordinaire, un festin digne des tables royales, composé en quatre services — et sachez que la Cour se réserve quelques surprises qu’elle ne dévoilera qu’à ceux qui auront fait le voyage

Le Potage du Roy — bouillon de bœuf, veau et volaille, relevé d’aromates d’un autre âge

Le Jambon rôti à la broche, jus doré aux herbes du Logis

L’Assiette du Châtelain — duo Roquefort et Pélardon, confiture de coing

La Tarte du Verger Royal — pommes caramélisées, fleur d’oranger

15h20 — L’Honneur des Plus Fidèles

Que ceux qui se seront parés d’atours d’époque sachent qu’un lot surprise les attend, en récompense de leur dévotion au Grand Siècle. Puis toute la Cour se rendra à l’amphithéâtre pour le spectacle final, qui clora la journée en grande majesté (15h45 17h45).

LE VIN DE LA COUR

Sur place, les vignerons eux-mêmes, costumés pour l’occasion, vous serviront le nectar de votre choix contre billet acheté à l’entrée — une expérience jusque dans le moindre détail.

LE PRIX DE L’HOSPITALITÉ ROYALE

60€ par convive (vin non compris)

Comprend cortège, prémices du festin et dégustation commentée, grand banquet et ses surprises, accès au spectacle final

Parez-vous d’un costume d’époque la Cour saura récompenser les plus téméraires ! .

Colombiers 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 32 88 77 tourisme@ladomitienne.com

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English :

30th Anniversary of the Canal du Midi, a UNESCO World Heritage Site

Sunday, September 27, 2026 Colombiers

Thirty years ago, the Canal du Midi was designated a UNESCO World Heritage Site. To celebrate this anniversary, the Cour du Roy invites you to relive the extraordinary story of Pierre-Paul Riquet and his incredible project: connecting two seas via the Canal du Midi.

L’événement GRAND BANQUET À LA COUR DU ROY & SPECTACLE ÉQUESTRE Colombiers a été mis à jour le 2026-09-01 par 34 OT LA DOMITIENNE