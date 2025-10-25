Grand Banquet d’Archambaud Bastides en Fête Vergt
Grand Banquet d’Archambaud Bastides en Fête Vergt samedi 25 octobre 2025.
Grand Banquet d’Archambaud Bastides en Fête
Vergt Dordogne
Tarif : 28 – 28 – EUR
Tarif de base plein tarif
Déjeuner animé sous la halle, au menu
– 1er service Vin d’Hypocras
– 2è service Velouté de champignons
– 3è service Civet de lapin et son pain grillé à l’ail accompagné de navets et châtaignes
– La desserte Tarte poires amandes
– Le boute-hors café
– La taverne vous attend preux chevaliers et nobles damoiselles pour vous servir vins,
Réservation obligatoire au 05 53 03 45 10
Animations médiévales, musiciens et danseurs vous transporteront dans une autre époque, avec le groupe Pescaluna, des démonstrations de combats à l’épée et un spectacle de feu viendront compléter cette immersion totale avec la compagnie ‘L’Âme des Armes ».
Toute la journée
Foire aux chevaux, balade à dos d’ânes
Déambulation dans les rues groupe musical Pescaluna
Artisanat et produits médiévaux .
Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 45 10 vergt@tourisme-grandperigueux.fr
