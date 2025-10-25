Grand Banquet d’Archambaud Bastides en Fête Vergt

Grand Banquet d’Archambaud Bastides en Fête Vergt samedi 25 octobre 2025.

Grand Banquet d’Archambaud Bastides en Fête

Vergt Dordogne

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Déjeuner animé sous la halle, au menu

– 1er service Vin d’Hypocras

– 2è service Velouté de champignons

– 3è service Civet de lapin et son pain grillé à l’ail accompagné de navets et châtaignes

– La desserte Tarte poires amandes

– Le boute-hors café

– La taverne vous attend preux chevaliers et nobles damoiselles pour vous servir vins,

Réservation obligatoire au 05 53 03 45 10

Animations médiévales, musiciens et danseurs vous transporteront dans une autre époque, avec le groupe Pescaluna, des démonstrations de combats à l’épée et un spectacle de feu viendront compléter cette immersion totale avec la compagnie ‘L’Âme des Armes ».

Toute la journée

Foire aux chevaux, balade à dos d’ânes

Déambulation dans les rues groupe musical Pescaluna

Artisanat et produits médiévaux .

Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 45 10 vergt@tourisme-grandperigueux.fr

English : Grand Banquet d’Archambaud Bastides en Fête

German :

Italiano :

Espanol : Grand Banquet d’Archambaud Bastides en Fête

L’événement Grand Banquet d’Archambaud Bastides en Fête Vergt a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux