Grand banquet du Nouvel An Lesparre-Médoc
Grand banquet du Nouvel An Lesparre-Médoc dimanche 18 janvier 2026.
Grand banquet du Nouvel An
Salle Saint-Trélody Lesparre-Médoc Gironde
Tarif : 34 – 34 – 34 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’association le Renouveau vous convie à son grand banquet dansant du Nouvel An, qui se tiendra à la salle Saint-Trélody.
Au menu Apéritif et amuse-bouche ; pavé de saumon sauce océane ; Cuisse de pintade forestière et gratin dauphinois ; Fromages ; Choux à la crème ; vin rouge et rosé ; café.
Animé par l’Orchestre Cezanela.
Thé dansant à partir de 14 H.
Sur inscription avant le 11 janvier. Règlement au moment de l’inscription. .
Salle Saint-Trélody Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 52 58 64 lerenouveaulesparre@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Grand banquet du Nouvel An
L’événement Grand banquet du Nouvel An Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2025-12-18 par OT Médoc-Vignoble