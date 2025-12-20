Grand banquet du Nouvel An Lesparre-Médoc

Grand banquet du Nouvel An

Salle Saint-Trélody Lesparre-Médoc Gironde

Tarif : 34 – 34 – 34 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

L’association le Renouveau vous convie à son grand banquet dansant du Nouvel An, qui se tiendra à la salle Saint-Trélody.

Au menu Apéritif et amuse-bouche ; pavé de saumon sauce océane ; Cuisse de pintade forestière et gratin dauphinois ; Fromages ; Choux à la crème ; vin rouge et rosé ; café.

Animé par l’Orchestre Cezanela.

Thé dansant à partir de 14 H.

Sur inscription avant le 11 janvier. Règlement au moment de l’inscription. .

Salle Saint-Trélody Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 52 58 64 lerenouveaulesparre@gmail.com

