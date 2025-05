Grand banquet gaulois – Parc du Moulin Peyre Mouriès, 7 juin 2025 19:00, Mouriès.

Bouches-du-Rhône

Grand banquet gaulois Samedi 7 juin 2025 de 19h à 1h.

REPAS COMPLET.

Sous réserve de conditions météo favorables. Parc du Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès Bouches-du-Rhône

REPAS COMPLET Oyé oyé ! Participez au Grand Banquet Gaulois, le samedi 7 juin à partir de 19h au Parc du Moulin Peyre à Mouriès !

BODEGA OUVERTE SANS RÉSERVATION



Organisé par l’Amicale des Chasseurs Mouriésens et Les Pichoulins de Mouriès



Au menu de ce Grand Banquet Gaulois

Sanglier rôti à la broche

Salade et accompagnement

Fromage

Dessert

Vin



Animations spectacle pyrotechnique, cracheur de feu gaulois, bodéga



Bodéga ouverte à tous

Restauration uniquement sur réservation, par téléphone .

Parc du Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 12 36 39 63

English :

DINNER FULL Oyé oyé! Join us for the Great Gallic Banquet, on Saturday 7 June from 7pm in the Parc du Moulin Peyre in Mouriès!

German :

MAHLZEIT AUSVERKAUFT Oye oye! Nehmen Sie am Großen Gallischen Bankett am Samstag, den 7. Juni ab 19 Uhr im Parc du Moulin Peyre in Mouriès teil!

Italiano :

PASTO COMPLETO Oyé oyé! Unitevi a noi per il Grand Banquet Gaulois, sabato 7 giugno dalle 19:00 nel Parc du Moulin Peyre a Mouriès!

Espanol :

COMIDA COMPLETA ¡Oyé oyé! Únase a nosotros en el Gran Banquete Gaulois, el sábado 7 de junio a partir de las 19.00 horas en el Parc du Moulin Peyre de Mouriès

