Grand banquet médiéval Salle de l’Atelier Vaux-sur-Mer

Salle de l’Atelier 11 Rue Georges Claude Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : 43 – 43 – 43 EUR

Début : 2025-11-15 19:00:00

2025-11-15

Osez la Médiévale Attitude !



Repas traditionnel (43€/pers)

Animation & Danses Médiévales

Salle de l’Atelier 11 Rue Georges Claude Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 20 79 19 fetrompr@gmail.com

English :

Dare to adopt a medieval attitude!



Traditional meal (43?/pers)

Medieval entertainment & dancing

German :

Wagen Sie die Mittelalterliche Attitüde!



Traditionelles Essen (43?/Pers)

Mittelalterliche Animation & Tänze

Italiano :

Osate adottare un atteggiamento medievale!



Pasto tradizionale (43 persone)

Animazione e danze medievali

Espanol :

¡Atrévete a adoptar una actitud medieval!



Comida tradicional (43?/pers)

Espectáculos y bailes medievales

L’événement Grand banquet médiéval Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-03 par Royan Atlantique