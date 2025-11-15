Grand banquet médiéval Salle de l’Atelier Vaux-sur-Mer
Grand banquet médiéval
Salle de l’Atelier 11 Rue Georges Claude Vaux-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : 43 – 43 – 43 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 19:00:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Osez la Médiévale Attitude !
Repas traditionnel (43€/pers)
Animation & Danses Médiévales
Salle de l’Atelier 11 Rue Georges Claude Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 20 79 19 fetrompr@gmail.com
English :
Dare to adopt a medieval attitude!
Traditional meal (43?/pers)
Medieval entertainment & dancing
German :
Wagen Sie die Mittelalterliche Attitüde!
Traditionelles Essen (43?/Pers)
Mittelalterliche Animation & Tänze
Italiano :
Osate adottare un atteggiamento medievale!
Pasto tradizionale (43 persone)
Animazione e danze medievali
Espanol :
¡Atrévete a adoptar una actitud medieval!
Comida tradicional (43?/pers)
Espectáculos y bailes medievales
