Grand banquet médiéval Salle de l'Atelier Vaux-sur-Mer samedi 15 novembre 2025.

Salle de l’Atelier 11 Rue Georges Claude Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : 43 – 43 – 43 EUR

Début : 2025-11-15 19:00:00
fin : 2025-11-15

2025-11-15

Osez la Médiévale Attitude !

Repas traditionnel (43€/pers)
Animation & Danses Médiévales
Salle de l’Atelier 11 Rue Georges Claude Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 20 79 19  fetrompr@gmail.com

English :

Dare to adopt a medieval attitude!

Traditional meal (43?/pers)
Medieval entertainment & dancing

German :

Wagen Sie die Mittelalterliche Attitüde!

Traditionelles Essen (43?/Pers)
Mittelalterliche Animation & Tänze

Italiano :

Osate adottare un atteggiamento medievale!

Pasto tradizionale (43 persone)
Animazione e danze medievali

Espanol :

¡Atrévete a adoptar una actitud medieval!

Comida tradicional (43?/pers)
Espectáculos y bailes medievales

