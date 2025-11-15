Grand banquet médiéval

Début : 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15 23:00:00

2025-11-15

Cette année notre association les Fêtes Romanes en Pays Royannais a le plaisir de vous annoncer qu’elle organise le Samedi 15 Novembre 2025 un Grand Banquet Médiéval à la Salle de l’Atelier à Vaux sur mer.

English :

This year, our association les Fêtes Romanes en Pays Royannais is pleased to announce that it is organizing a Grand Banquet Médiéval on Saturday, November 15, 2025 at the Salle de l’Atelier in Vaux sur mer.

German :

Dieses Jahr freut sich unser Verein Les Fêtes Romanes en Pays Royannais, Ihnen mitteilen zu können, dass er am Samstag, dem 15. November 2025, ein großes mittelalterliches Bankett im Salle de l’Atelier in Vaux sur Mer veranstaltet.

Italiano :

Quest’anno, la nostra associazione les Fêtes Romanes en Pays Royannais è lieta di annunciare che organizzerà un Grande Banchetto Médiéval sabato 15 novembre 2025 presso la Salle de l’Atelier di Vaux sur mer.

Espanol :

Este año, nuestra asociación les Fêtes Romanes en Pays Royannais se complace en anunciar que organiza un Gran Banquete Medieval el sábado 15 de noviembre de 2025 en la Salle de l’Atelier de Vaux sur mer.

L’événement Grand banquet médiéval Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-18 par Mairie de Vaux-sur-mer