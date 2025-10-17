Grand banquet-spectacle ARTS & LIENS Les Villages Vovéens

Grand banquet-spectacle ARTS & LIENS Les Villages Vovéens vendredi 17 octobre 2025.

Grand banquet-spectacle ARTS & LIENS

Place Maurice Maunoury Les Villages Vovéens Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 19:00:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Banquet-spectacle participatif en plein air, gratuit sur inscription.

Partage un grand moment festif où habitants et artistes montent la scène ensemble ! Tout au long de la soirée, une farandole d’intermèdes (musique, théâtre, surprises) s’enchaîne entre les temps du banquet ; la buvette (boissons non comprises) permet de trinquer en douceur. Projet mené depuis des mois avec les Villages Vovéens, cette soirée promet rires, complicité et souvenirs dans une ambiance chaleureuse et intergénérationnelle. Gratuit sur inscription pense à une tenue chaude, tout se déroule dehors. .

Place Maurice Maunoury Les Villages Vovéens 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire federation.tadam.28@gmail.com

English :

Participatory open-air banquet-show, free with registration.

German :

Mitmach-Bankett-Spektakel im Freien, kostenlos bei Anmeldung.

Italiano :

Banchetto-spettacolo partecipativo all’aperto, gratuito con iscrizione.

Espanol :

Banquete-espectáculo participativo al aire libre, gratuito con inscripción.

L’événement Grand banquet-spectacle ARTS & LIENS Les Villages Vovéens a été mis à jour le 2025-09-19 par OT COEUR DE BEAUCE