Grand Bazar Musical #3 Cité de la musique Romans-sur-Isère

Grand Bazar Musical #3 Samedi 20 septembre, 10h00 Cité de la musique Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Arpentez la Cité de la Musique, trouvez des pépites et écoutez des concerts !

À l’occasion des Journées du Patrimoine, la Cité de la Musique se peuplera de curieux, chineurs, particuliers et pros de la musique. Des stands pour trouver l’affiche collector, le vinyle ou le t-shirt qui manque à sa collection, l’instrument de ses rêves… Des magasins de musique, ateliers de lutherie, photographes et disquaires sont également conviés à la fête !

Des visites des coulisses de la Cité de la Musique auront lieu toute la journée.

Visites de La Cordo

L’équipe de La Cordo et du Conservatoire vous mèneront dans les coulisses de cet incroyable bâtiment conçu pour la musique.

Les visites auront lieu à 10h30, 11h45, 14h, 15h30 et 17h.

Pas besoin de réserver, rendez-vous directement sur place

Concerts

Des concerts et des animations seront proposés tout au long de la journée

Vendre ses objets

Que vous soyez professionnel ou particulier, vous pouvez réserver 1 ou plusieurs emplacement(s) de 2 mètres via notre billetterie en ligne

L’emplacement de 2 mètres est à 5€. Nous fournissons tables (200 x 80 cm) et électricité si besoin (pour l’électricité merci d’envoyer un email à [mailto:studios@lacordo.com](mailto:%5Bstudios@lacordo.com%5D(mailto:studios@lacordo.com))studios@lacordo.com.

Pour avoir des informations complémentaires vous pouvez joindre Yannick, régisseur des studios par e-mail à studios@lacordo.com

Plus d’informations sur www.lacordo.comwww.lacordo.com

Cité de la musique quai Sainte Claire, 26100 Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Ce bâtiment de 4000 m2 compte un auditorium de 270 places assises ainsi qu'une salle de musiques actuelles de 300 places debout. Originalité tend par la forme de son bâtiment que par son fonctionnement.

© Alex B