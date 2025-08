Grand bazar musical Cité de la Musique Romans-sur-Isère

Grand bazar musical Cité de la Musique Romans-sur-Isère samedi 20 septembre 2025.

Grand bazar musical

Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

La Cité de la Musique se peuplera de curieux·ses, chineur·ses, particuliers et pros de la musique. Des stands pour trouver l’affiche collector, le vinyle ou le t-shirt qui manque à sa collection, l’instrument de ses rêves…

Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com

English :

The Cité de la Musique will be filled with curious onlookers, bargain hunters, private individuals and music professionals. Stands to find the collector’s poster, the vinyl or T-shirt missing from your collection, the instrument of your dreams…

German :

Die Cité de la Musique wird von Neugierigen, Schnäppchenjägern, Privatpersonen und Musikprofis bevölkert sein. Es gibt Stände, an denen man das Poster, das Vinyl oder das T-Shirt, das noch in der Sammlung fehlt, oder das Instrument seiner Träume finden kann…

Italiano :

La Cité de la Musique si riempirà di curiosi, cacciatori di occasioni, privati e professionisti della musica. Ci saranno bancarelle dove trovare il poster da collezione, il vinile o la maglietta che mancava alla vostra collezione, lo strumento dei vostri sogni…

Espanol :

La Cité de la Musique se llenará de curiosos, cazadores de gangas, particulares y profesionales de la música. Habrá puestos en los que podrá encontrar el póster de coleccionista, el vinilo o la camiseta que le faltan en su colección, el instrumento de sus sueños…

L'événement Grand bazar musical Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-07-28