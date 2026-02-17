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Grand bingo des commerçants 2026 Place du Commerce Nantes
samedi 3 octobre 2026 · Place du Commerce · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 16:00 –
Gratuit : non Entrée libre dans la limite des places disponibles Tout public
Envie de passer un après-midi festif, drôle et plein de surprises ? Rendez-vous au Grand Bingo des Commerçants, animé par les deux Queens Jodye Coaster et Anne-Marie Kondom !Ouverture des portes à 14h – Lancement du Bingo à 16h???? 5 000 € de lots à gagner, offerts par vos commerçants nantais préférés !Sans réservation – places limitées, premiers arrivés, premiers servis !
Place du Commerce Centre-ville Nantes 44000
https://www.facebook.com/pleincentrenantes
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