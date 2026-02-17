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Grand bingo des commerçants 2026 Place du Commerce Nantes

samedi 3 octobre 2026 · Place du Commerce · Nantes

Grand bingo des commerçants 2026 Place du Commerce Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Place du Commerce
Adresse
.
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 16:00 –
Gratuit : non Entrée libre dans la limite des places disponibles Tout public 

Envie de passer un après-midi festif, drôle et plein de surprises ? Rendez-vous au Grand Bingo des Commerçants, animé par les deux Queens Jodye Coaster et Anne-Marie Kondom !Ouverture des portes à 14h – Lancement du Bingo à 16h???? 5 000 € de lots à gagner, offerts par vos commerçants nantais préférés !Sans réservation – places limitées, premiers arrivés, premiers servis !

Place du Commerce Centre-ville Nantes 44000
https://www.facebook.com/pleincentrenantes


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