Grand Bingo des commerçants Place du Commerce Nantes

Grand Bingo des commerçants Place du Commerce Nantes samedi 4 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-04 16:00 –

Gratuit : non 4 € le carton Tout public

Organisé par l’association des commerçants du centre-ville Plein Centre.Venez vivre un après-midi plein de rires, de musique et de bonne humeur. Soutenir vos commerces n’a jamais été aussi fun !Envie de passer un super moment et de repartir avec des surprises ? Ne manquez pas Le Grand Bingo des Commerçants, samedi 4 octobre à 16h !Ouverture des portes à 14h – Lancement du jeu à 16hPaiement CB et espècesSans réservation – nombre de places limité – premiers arrivés, premiers servis. Animation Drag avec Jodye Coaster & Anne-Marie KondomDJ set pour mettre le feu (14h-16h)4000 € de lots à gagner, offerts par vos commerçants nantais préférés ! (Notamment un gros lot de Casa de Leoes)Événement Facebook

Place du Commerce Centre-ville Nantes 44000