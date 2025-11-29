Grand Bric à Brac du Secours Populaire 33-35 route de Montmarault Saint-Pourçain-sur-Sioule

Grand Bric à Brac du Secours Populaire

33-35 route de Montmarault (ex Auvergne Espace Véranda) Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Début : 2025-11-29 08:30:00

fin : 2025-11-29 16:30:00

Date(s) :

2025-11-29

Meubles, électroménager, vaisselle, livres, déco… Tout doit disparaître à petits prix ! Venez chiner des bonnes affaires tout en soutenant une belle cause. Une journée conviviale pour toute la famille !

03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes christ.annie@wanadoo.fr

English :

Furniture, household appliances, crockery, books, decorations… Everything must go at low prices! Come and bargain-hunt while supporting a worthy cause. A great day out for the whole family!

German :

Möbel, Haushaltsgeräte, Geschirr, Bücher, Dekoartikel… Alles muss zu kleinen Preisen verschwinden! Kommen Sie vorbei, um nach Schnäppchen zu stöbern und gleichzeitig eine gute Sache zu unterstützen. Ein geselliger Tag für die ganze Familie!

Italiano :

Mobili, elettrodomestici, stoviglie, libri, decorazioni… Tutto deve essere venduto a prezzi bassi! Venite a caccia di occasioni e sostenete una giusta causa. È una giornata divertente per tutta la famiglia!

Espanol :

Muebles, electrodomésticos, vajilla, libros, decoración… Todo a precios bajos Venga y regatee mientras apoya una buena causa. Es un día divertido para toda la familia

L’événement Grand Bric à Brac du Secours Populaire Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de tourisme Val de Sioule