GRAND BRUIT Le Nautile La Forêt-Fouesnant

Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant Finistère

Début : 2025-10-24 20:30:00

fin : 2025-10-24 21:30:00

2025-10-24

Tendez l’oreille, Grand Bruit va vous surprendre !

La rappeuse activiste Pumpkin dirige et présente GRAND BRUIT, un show rap

unique en son genre pour que les regards changent.

Une création taillée sur mesure autour d’un gang d’artistes singulier.e.s issu.e.s

de la bouillonnante scène Hip Hop nantaise.

Parce que l’union fait la force, des talents bousculent les codes en collectif le

temps d’un spectacle, qui célèbre le rap sous toutes ses formes, l’adelphité et le

vacarme.

Coup de projecteur sur un casting clinquant avec Nooj, Shadéblauck, Supa,

Hvrley Qveen, Double C, Fée et Maclarnaque aux platines. .

Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 2 98 51 43 15

