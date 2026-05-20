Continvoir

Grand buffet partagé

Rue des Pelouses Continvoir Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 12:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

L’équipe de Bourgueil vous invite à partager un grand buffet en apportant chacun.e une spécialité salée ou sucrée.

Un moment simple et chaleureux, une ambiance festive et surtout le plaisir d’être ensemble !

Célébrons les 80 ans de solidarité et continuons à faire vivre la fraternité.

L’équipe de Bourgueil vous invite à partager un grand buffet en apportant chacun.e une spécialité salée ou sucrée.

Un moment simple et chaleureux, une ambiance festive et surtout le plaisir d’être ensemble !

Célébrons les 80 ans de solidarité et continuons à faire vivre la fraternité. .

Rue des Pelouses Continvoir 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 21 08 44 indreetloire@secours-catholique.org

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English :

The Bourgueil team invites you to share a large buffet, each bringing a sweet or savory specialty.

A simple, warm moment, a festive atmosphere and, above all, the pleasure of being together!

Let’s celebrate 80 years of solidarity and keep the fraternity alive.

L’événement Grand buffet partagé Continvoir a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE