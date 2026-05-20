Grand buffet partagé Continvoir
Grand buffet partagé Continvoir samedi 6 juin 2026.
Continvoir
Grand buffet partagé
Rue des Pelouses Continvoir Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 12:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
L’équipe de Bourgueil vous invite à partager un grand buffet en apportant chacun.e une spécialité salée ou sucrée.
Un moment simple et chaleureux, une ambiance festive et surtout le plaisir d’être ensemble !
Célébrons les 80 ans de solidarité et continuons à faire vivre la fraternité.
L’équipe de Bourgueil vous invite à partager un grand buffet en apportant chacun.e une spécialité salée ou sucrée.
Un moment simple et chaleureux, une ambiance festive et surtout le plaisir d’être ensemble !
Célébrons les 80 ans de solidarité et continuons à faire vivre la fraternité. .
Rue des Pelouses Continvoir 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 21 08 44 indreetloire@secours-catholique.org
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English :
The Bourgueil team invites you to share a large buffet, each bringing a sweet or savory specialty.
A simple, warm moment, a festive atmosphere and, above all, the pleasure of being together!
Let’s celebrate 80 years of solidarity and keep the fraternity alive.
L’événement Grand buffet partagé Continvoir a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE