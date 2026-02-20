Grand Cabaret Marteau 2026 Bourges

Grand Cabaret Marteau 2026

16 Rue Jacques Cœur Bourges Cher

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : 2026-03-08 20:00:00

Début : 2026-03-08 20:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Pour la 3e année consécutive, à l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, la Compagnie Marteau vous invite à une soirée Cabaret.

Sur scène, des artistes partageront les projecteurs avec les élèves confirmées de l’école d’effeuillage burlesque de Bourges, Le Marteau de Velours.

Un spectacle vibrant engagé, audacieux et festif à ne pas manquer.

N’attendez plus réservez vite vos places ! 25 .

16 Rue Jacques Cœur Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 82 69 40 33 compagnie.marteau@gmail.com

English :

For the 3rd year running, on the occasion of International Women’s Rights Day, Compagnie Marteau invites you to a Cabaret evening.

