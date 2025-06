GRAND CARNAVAL – Baixas 15 juin 2025 12:00

Pyrénées-Orientales

GRAND CARNAVAL 1 Boulevard de la République Baixas Pyrénées-Orientales

Au programme: Repas tiré des sacs. 14H rassemblement cour d’honneur de l’hôtel de Ville et départ à 14h30 de la cavalcade animée par la batucada Toukiba de l’association Samba Paixao avec ses danseuses brésiliennes. 16h salle jordi, goûter aux enfan…

1 Boulevard de la République

Baixas 66390 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 22 02 mairie@baixas.fr

English :

Program: bag lunch. 2 p.m. gathering in the main courtyard of the Hôtel de Ville and 2:30 p.m. start of the cavalcade led by the Toukiba batucada from the Samba Paixao association with its Brazilian dancers. 4pm salle jordi, children’s tea party…

German :

Programm: Essen aus dem Rucksack. 14 Uhr Versammlung im Ehrenhof des Rathauses und um 14.30 Uhr Start der Kavalkade, die von der Batucada Toukiba des Vereins Samba Paixao mit ihren brasilianischen Tänzerinnen angeführt wird. 16Uhr Salle Jordi, Snack für die Kinder…

Italiano :

In programma: pranzo al sacco. ore 14.00 raduno nel cortile principale del Municipio e partenza alle 14.30 della cavalcata guidata dalla batucada Toukiba dell’associazione Samba Paixao con i suoi ballerini brasiliani. ore 16.00: festa del tè per bambini nella sala jordi…

Espanol :

En el programa: almuerzo para llevar. 14:00 h: concentración en el patio principal del Ayuntamiento y salida a las 14:30 h de la cabalgata encabezada por la batucada Toukiba de la asociación Samba Paixao con sus bailarines brasileños. 16:00 h: merienda infantil en la sala jordi…

