GRAND CARNAVAL CARITATIF Pôle Culturel Saint-Médard-d’Eyrans

GRAND CARNAVAL CARITATIF

Pôle Culturel 2194 Avenue du Cordon d’Or Saint-Médard-d’Eyrans Gironde

Tarif : – –

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

En participant à ce carnaval caritatif vous contribuerez au financement de la recherche pour les maladies rénales rares. Il est entièrement organisé par le collectif Les Simones qui sont toutes des personnes bénévoles.

Gratuit pour les enfants de 16ans. Sous votre surveillance et votre responsabilité.

Tombola en ligne avec de magnifiques lots à gagner.

19h Défilé des enfants costumés

20h30 soirée dansante

21h30 tirage tombola

00h45 fin

Restauration sur place buvette et sucreries .

Pôle Culturel 2194 Avenue du Cordon d’Or Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 44 09 60 contactcollectiflessimones@gmail.com

