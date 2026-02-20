GRAND CARNAVAL CARITATIF Pôle Culturel Saint-Médard-d’Eyrans
GRAND CARNAVAL CARITATIF Pôle Culturel Saint-Médard-d’Eyrans samedi 28 mars 2026.
Pôle Culturel 2194 Avenue du Cordon d’Or Saint-Médard-d’Eyrans Gironde
Tarif : – –
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28
En participant à ce carnaval caritatif vous contribuerez au financement de la recherche pour les maladies rénales rares. Il est entièrement organisé par le collectif Les Simones qui sont toutes des personnes bénévoles.
Gratuit pour les enfants de 16ans. Sous votre surveillance et votre responsabilité.
Tombola en ligne avec de magnifiques lots à gagner.
19h Défilé des enfants costumés
20h30 soirée dansante
21h30 tirage tombola
00h45 fin
Restauration sur place buvette et sucreries .
Pôle Culturel 2194 Avenue du Cordon d’Or Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 44 09 60 contactcollectiflessimones@gmail.com
