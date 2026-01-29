Grand Carnaval Contz-les-Bains
Grand Carnaval Contz-les-Bains samedi 7 mars 2026.
Grand Carnaval
Rue du Stade Contz-les-Bains Moselle
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-07 18:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Venez déguisés en famille pour une soirée festive, conviviale et gourmande !
Concours de déguisements pour petits et grands avec des prix à gagner !
Uniquement sur réservation avant le 20 février 2026.Tout public
20 .
Rue du Stade Contz-les-Bains 57480 Moselle Grand Est asse.hautekontz.contz@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come dressed up as a family for a festive, convivial and gourmet evening!
Costume contest for young and old, with prizes to be won!
Reservations required by February 20, 2026.
L’événement Grand Carnaval Contz-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-29 par OT CATTENOM ET ENVIRONS