Grand Carnaval Contz-les-Bains

Grand Carnaval

Rue du Stade Contz-les-Bains Moselle

Samedi 2026-03-07 18:00:00

Venez déguisés en famille pour une soirée festive, conviviale et gourmande !

Concours de déguisements pour petits et grands avec des prix à gagner !

Uniquement sur réservation avant le 20 février 2026.Tout public

Rue du Stade Contz-les-Bains 57480 Moselle Grand Est asse.hautekontz.contz@gmail.com

English :

Come dressed up as a family for a festive, convivial and gourmet evening!

Costume contest for young and old, with prizes to be won!

Reservations required by February 20, 2026.

