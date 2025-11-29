Grand chanté Nwel Crépy-en-Valois
Grand chanté Nwel Crépy-en-Valois samedi 29 novembre 2025.
Grand chanté Nwel
17 Rue Saint-Eloi Crépy-en-Valois Oise
Préparez-vous à vivre une soirée magique aux couleurs des Antilles samedi 29 novembre avec l’Association Culturelle des Antilles.
Crépy-en-Valois s’embrase au rythme du Chanté Nwel, suivi d’une soirée dansante inoubliable avec les gentlemen de la musique caribéenne.
Venez chanter, danser et partager la chaleur des fêtes antillaises.
17 rue Saint-Éloi, 60800 Crépy-en-Valois.
De 19h30 à 22h pour Chanté Nwel et à partir de 22h pour la soirée dansante.
Soirée dansante à partir de 22h, ambiance assurée par DJ Lion’s & DJ Ced’s avec la participation des Gardiens de la musique caribéenne
Menu antillais inclus 30€ l’entrée.
Infos & réservations 07 67 96 32 12 Places limitées Réservez vite !
+33 7 67 96 32 12
English :
Get ready for a magical evening of West Indian colors on Saturday November 29 with the Association Culturelle des Antilles.
Crépy-en-Valois is set ablaze to the rhythm of Chanté Nwel, followed by an unforgettable evening of dancing with the gentlemen of Caribbean music.
Come and sing, dance and share in the warmth of Caribbean festivities.
? 17 rue Saint-Éloi, 60800 Crépy-en-Valois.
? From 7.30pm to 10pm for Chanté Nwel and from 10pm for the dance party.
Dance party: from 10pm, with DJ Lion?s & DJ Ced?s and the Gardiens de la musique caribéenne
? Caribbean menu included ? 30? entrance fee.
Info & reservations: 07 67 96 32 12 ? Limited seating ? Book fast!
German :
Machen Sie sich bereit für einen magischen Abend in den Farben der Antillen am Samstag, den 29. November, mit der Association Culturelle des Antilles.
Crépy-en-Valois wird im Rhythmus des Chanté Nwel erstrahlen, gefolgt von einem unvergesslichen Tanzabend mit den Gentlemen der karibischen Musik.
Singen, tanzen und teilen Sie die Wärme der karibischen Feste.
? 17 rue Saint-Éloi, 60800 Crépy-en-Valois.
? Von 19:30 bis 22:00 Uhr für Chanté Nwel und ab 22:00 Uhr für den Tanzabend.
Tanzabend: ab 22 Uhr, Stimmung mit DJ Lion?s & DJ Ced?s unter Mitwirkung der Gardiens de la musique caribéenne
? Antillisches Menü inklusive ? 30? Eintritt.
Infos & Reservierungen: 07 67 96 32 12 ? Begrenzte Anzahl an Plätzen ? Reservieren Sie schnell!
Italiano :
Preparatevi a una magica serata all’insegna dei colori delle Antille sabato 29 novembre con l’Association Culturelle des Antilles.
Crépy-en-Valois si infiammerà al ritmo del Chanté Nwel, seguito da un’indimenticabile serata di ballo con i signori della musica caraibica.
Venite a cantare, ballare e condividere il calore delle celebrazioni caraibiche.
17 rue Saint-Éloi, 60800 Crépy-en-Valois.
? Dalle 19.30 alle 22.00 per Chanté Nwel e dalle 22.00 per la festa da ballo.
Festa da ballo: dalle 22.00, con DJ Lion’s & DJ Ced’s e i Guardiani della Musica Caraibica
? Menu caraibico incluso? 30? antipasto.
Per informazioni e prenotazioni: 07 67 96 32 12 Posti limitati? Prenotate in fretta!
Espanol :
Prepárese para una noche mágica de colores antillanos el sábado 29 de noviembre con la Association Culturelle des Antilles.
Crépy-en-Valois arderá al ritmo del Chanté Nwel, seguido de una inolvidable velada de baile con los caballeros de la música caribeña.
Venga a cantar, bailar y compartir el calor de las fiestas caribeñas.
? 17 rue Saint-Éloi, 60800 Crépy-en-Valois.
? De 19.30 a 22.00 h para Chanté Nwel y a partir de las 22.00 h para la fiesta de baile.
Fiesta de baile: a partir de las 22:00 h, con DJ Lion’s & DJ Ced’s y los Guardianes de la música caribeña
? Menú caribeño incluido ? entrante de 30?
Información y reservas: 07 67 96 32 12 ? Plazas limitadas ? ¡Reserva rápido!
2025-11-17