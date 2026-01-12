Grand chapitre de la Confrérie de la Corne Ottrott

Grand chapitre de la Confrérie de la Corne

Un rendez-vous gourmand et convivial placé sous le signe de la tradition dégustez un menu généreux aux saveurs forestières, avec sanglier à la broche et spécialités maison. L’ambiance sera assurée par Uwe william. Réservation avant le 25 janvier 2026.

La confrérie de la corne d’Ottrott vous convie à son grand chapitre, un moment chaleureux et authentique autour de la gastronomie locale. Au menu une terrine forestière accompagnée de crudités, le traditionnel sanglier à la broche servi avec sa sauce chasseur et des spaetzles, suivi du délice des confrères.

L’apéritif est offert par la confrérie et l’animation musicale promet une ambiance conviviale tout au long du repas.

Réservation obligatoire avant le 25 janvier 2026 .

Avenue des Myrtilles Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est andres.adrien@hotmail.fr

A convivial gourmet get-together with a traditional twist: enjoy a generous forest-flavored menu, with wild boar on the spit and homemade specialties. Uwe William will provide the ambiance. Reservations by January 25, 2026.

