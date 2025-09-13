Grand Choeur Belge & Orgue Église Saint Séverin Paris

Grand Choeur Belge & Orgue Église Saint Séverin Paris samedi 13 septembre 2025.

deCHORALE, c’est bien plus qu’un chœur : c’est une véritable institution musicale depuis 1916. Aujourd’hui, – le chœur atteint une renommée nationale et internationale – avec plus de 130 choristes engagés, deCHORALE poursuit cette riche tradition sous la direction de Paul Dinneweth, en proposant une approche dynamique qui reste fidèle à ses racines. Chaque concert devient ainsi une expérience musicale profonde, à la fois pour le public et les chanteurs.

CHEF DE CHOEUR : Paul Dinneweth

ORGANISTE : Peter Maus

Choeur belge « de CHORALE » 80 choristes venus de Belgique Flamande. Oeuvres de Rutter, Hairston, Ticheli, Mendelssohn, Rheinberger, Fauré, Theodorakis, De Vocht, Ryelandt, Nees, Van Nuffel.

Le samedi 13 septembre 2025

de 16h00 à 17h00

payant

8 euros (en espèce).

Public adultes.

Église Saint Séverin Rue des Prêtres-Saint-Séverin 75005 Paris