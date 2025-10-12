Grand cirque de Noël Saint-Lô

Grand cirque de Noël

910 A Rue de Torigni Saint-Lô Manche

Vendredi 2025-12-19

2026-01-04

2025-12-19

Soyez les bienvenus à cette deuxième édition du Grand Cirque de Noël de Saint-Lô,

Plongez dans la magie des fêtes avec des acrobates époustouflants, des clowns malicieux et des numéros inédits qui émerveilleront petits et grands.

Laissez vous emporter par une ambiance féerique où rires, émotions et émerveillements se mêlent pour un moment inoubliable sous notre chapiteau !

CIRQUE DE NOËL DE SAINT-LÔ.

PARC DES EXPOSITIONS DE SAINT-LÔ. .

910 A Rue de Torigni Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 6 71 56 99 25

