Grand cirque Nicolas Zavatta Douchet La Ferté-Bernard

Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-15
Le Grand cirque Nicolas Zavatta Douchet est de retour à La Ferté Bernard du 7 au 15 Mars prochain avec son nouveau spectacle La Grande Escale autour du monde . Pendant 2h de spectacle, vivez une croisière artistique et envoûtante à travers les
quatre coins du globe, où chaque numéro est une escale magique au coeur des
cultures du monde !
Du retour triomphal de la grande cavalerie avec un tableau équestre élégant, à
l’exploit saisissant du Globe des Motos qui s’ouvre en deux sous vos yeux avec nos
riders toujours plus crazy, les sensations fortes sont garanties ! Numéro
actuellement unique en France !
Vous serez émerveillés par nos artistes internationaux qui vous présenteront leur
art avec des numéros aériens poétique, les prouesses artistiques, notre fameux trio
de clowns, la tendresse de nos animaux exotiques et familiers qui accompagnent
cette aventure unique avec de nombreuses autres surprises à découvrir à travers
différents tableaux du monde !
Mercredi à 16h Vendredi à 20h Samedi à 16h Dimanche à 15h. Spectacle de 2h avec entracte et restauration sur place Accès PMR Parking
gratuit à proximité Toilettes Réservation des places au cirque en journée ou
30min avant le début du spectacle .
