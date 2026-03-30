Grand cirque Rico Zavatta Esplanade Yves Furet La Souterraine

Grand cirque Rico Zavatta

Esplanade Yves Furet 1 Avenue de la Liberté La Souterraine Creuse

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06

Le grand cirque Rico Zavatta fera étape a la Souterraine pour le week-end de Pâques.

Il installera son grand chapiteau coloré sur l’esplanade Yves Furet.

Au programme la cavalerie de Shetland, les trapézistes, les magiciens, les chameaux de Mongolie, les équilibristes, les cow-boys, les lamas du Pérou, les mascottes Disney et Stitch plus vraies que nature à rencontrer sur la piste. Sans oublier les clowns, amis des petits et des grands, qui vous feront passer un bon moment de rire !

1h30 de spectacle rythmé et festif dans un décor féerique et coloré sous un somptueux chapiteau, avec visibilité totale. .

Esplanade Yves Furet 1 Avenue de la Liberté La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 77 77 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grand cirque Rico Zavatta

L’événement Grand cirque Rico Zavatta La Souterraine a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pays Sostranien