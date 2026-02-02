Grand Cirque Zavatta Parc des expositions Marmande
Grand Cirque Zavatta Parc des expositions Marmande samedi 7 février 2026.
Parc des expositions Avenue Jean Jaurès Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-10
Date(s) :
2026-02-07 2026-02-08 2026-02-09 2026-02-10
Venez découvrir notre nouveau spectacle avec les jongleurs, acrobates, équilibristes, magiciens sans oublier nos clowns qui vous feront pleurer de rire !
En exclusivité venez découvrir nos majestueuses lionnes et notre star Jumbo l’hippopotame géant !
Plus de 50 animaux à découvrir au Grand Cirque Zavatta ! .
Parc des expositions Avenue Jean Jaurès Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 63 32 23
