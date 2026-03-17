Grand Cluedo au château Azay-le-Ferron
Grand Cluedo au château Azay-le-Ferron samedi 31 octobre 2026.
Grand Cluedo au château
31 33 rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-31 20:00:00
fin : 2026-10-31 23:59:00
Date(s) :
2026-10-31
Le château, vous invite à jouer les détectives avec la loupe, privilégiez votre sens de l’orientation pour venir à bout de l’enquête, trouvez le ou les suspects…Familles
Parcours dans le château, jeu d’enquêtes effrayant dans le château.
Salon de thé et Food Truck Big Burger 5 .
31 33 rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 20 06 chateauazayleferron@orange.fr
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English :
The castle invites you to play detective with a magnifying glass, use your sense of direction to get to the bottom of the investigation, find the suspect or suspects…
L’événement Grand Cluedo au château Azay-le-Ferron a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Brenne