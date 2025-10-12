Grand comptage des oiseaux 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen
Grand comptage des oiseaux 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen samedi 24 janvier 2026.
Grand comptage des oiseaux
3 Esplanade Stéphane Hessel 3 Esp. Stéphane Hessel Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 14:00:00
fin : 2026-01-24 16:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Le Dôme s’associe au Groupe ornithologique normand et vous propose de participer à la campagne annuelle de comptage des oiseaux de jardin.
Le Dôme s’associe au Groupe ornithologique normand et vous propose de participer à la campagne annuelle de comptage des oiseaux de jardin.
Depuis plus de 20 ans, le Groupe ornithologique normand (GONm) assure, en Normandie, la coordination du “Grand comptage des oiseaux de jardin”.
À cette occasion, nous vous proposons un atelier d’initiation au comptage d’oiseaux “grandeur nature”: apprenez comment identifier les différentes espèces susceptibles d’être rencontrées en Normandie, participez à une session d’observation et découvrez comment transmettre vos données.
Les questions autour de la biodiversité urbaine vous intéressent ? Inscrivez-vous, c’est gratuit ! .
3 Esplanade Stéphane Hessel 3 Esp. Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info
English : Grand comptage des oiseaux
Le Dôme has teamed up with the Groupe ornithologique normand and invites you to take part in their annual garden bird count.
German : Grand comptage des oiseaux
Le Dôme schließt sich der Groupe ornithologique normand an und bietet Ihnen die Möglichkeit, an der jährlichen Zählkampagne für Gartenvögel teilzunehmen.
Italiano :
Le Dôme si unisce al Groupe ornithologique normand per invitarvi a partecipare all’annuale conta degli uccelli da giardino.
Espanol :
Le Dôme se une al Groupe ornithologique normand para invitarle a participar en su recuento anual de aves de jardín.
L’événement Grand comptage des oiseaux Caen a été mis à jour le 2025-11-01 par OT Caen la Mer