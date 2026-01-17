GRAND COMPTAGE DES OISEAUX DE JARDIN, Caen, Caen

GRAND COMPTAGE DES OISEAUX DE JARDIN 24 et 25 janvier Caen Calvados

Gratuit et ouvert à tout le monde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-24T09:00:00+01:00 – 2026-01-24T18:00:00+01:00

Fin : 2026-01-25T09:00:00+01:00 – 2026-01-25T18:00:00+01:00

https://www.gonm.org/index.php?post/799

Retrouvez toutes les informations par ce lien.

Toutes les animations pour être prêt pour l’événement.

[GRAND COMPTAGE DES OISEAUX DE JARDIN] À vos agendas ! Du 14 au 25 janvier 2026, 31 #animations « Initiation au Grand Comptage des Oiseaux de Jardin 2026 » vous seront proposées sur toute la #Normandie !

✅️10/01/2026 à 10h00 – La Hague (50) Animatrice : Catherine Laget

✅️ 14/01/2026 à 9h – Colleville-Montgomery (14) – Rendez-vous salle des associations Ellie Ravaillaut – Animateur : Jean-Pierre Clave

✅️ 16/01/2026 à 20h30 – Fontaine-sous-Jouy (27) – Rendez-vous à la salle des fêtes – En partenariat avec l’Asso NR – Animateur : Alexandre Hurel

✅️ 17/01/2026 à 10h30 – #Bénouville (14) – Rendez-vous place de la mairie – En partenariat avec l’Association #Bénouville #Environnement – Animateurs : Rémi Lemaire et Alain Perchoc

✅️ 17/01/2026 à 14h – Tracy-Bocage (14) – Rendez-vous à la salle des fêtes – En partenariat avec #Pré-#Bocage #Intercom – Animatrice : Émilise Prim

✅️ 17/01/2026 à 10h – Bernay (27) – Rendez-vous place de l’Hôtel de Ville – Animateur : Louis Six-Dugardin

✅️ 17/01/2026 à 9h – Évreux (27) – Rendez-vous au Jardin des Plantes – En partenariat avec l’#Association #Naturellement #Reuilly – Animateur : Philippe Girard

✅️ 18/01/2026 à 14h30 – Gerville (76) – Réservation obligatoire au 0643527051, nombre de participants limité à 10 personnes – En partenariat avec l’association #Clos #Masure aux #Quatre #Saisons – Animatrice : Edna Aiva

✅️ 18/01/2026 à 9h30 – Avranches (50) – Rendez-vous Jardin des Plantes – Animateur : Thierry Grandguillot

✅️ 18/01/2026 à 10h – Omonville-la-Rogue (50) – Rendez-vous Le Tourp, Maison de la Hague – Animateur : Hugo Leclerc

✅️ 18/01/2026 à 10h – Argentan (61) – Rendez-vous à l’entrée du plan d’eau – En partenariat avec l’Association Faune et Flore de l’Orne – AFFO – Animateur : Albin Legeleux

✅️ 18/01/2026 à 10h – Rémalard (61) – Rendez-vous devant l’église – En partenariat avec l’Association Faune et Flore de l’Orne – #AFFO – Animateurs : Luc Noël et Alain Le Marquer

✅️ 18/01/2026 à 10h – Rouen (76) – Rendez-vous Jardin des Plantes, entrée place des Martyrs de la Résistance – Animateur : Florian Grillot

✅️ 21/01/2026 à 14h – Bursard (61) – Rendez-vous devant la mairie – En partenariat avec le Parc naturel régional & Géoparc Normandie-Maine, l’#Office de #Tourisme des #Sources de l’#Orne, de l’Association Faune et Flore de l’Orne – AFFO – Animateur : Rémi Jardin

✅️ 24/01/2026 à 10h – Caen (14) – Rendez-vous au Jardin du Musée d’Initiation à la Nature – Réservation obligatoire au 0783100129 ou par mail à reservation@cpievdo.fr – En partenariat avec le CPIE Vallée de l’Orne – Animateurs : Nicolas Klatka et Léo Compan

✅️ 24/01/2026 à 9h – Ifs (14) – Rendez-vous sur le parking de la Forêt d’Ifs – Animateurs : Anaïs Wion et Philippe Gachet

✅️ 24/01/2026 à 14h – Caen (14) – Rendez-vous au Dôme, 3 esplanade Stéphane Hessel – Inscription obligatoire : https://ledome.info/evenement/grand-comptage-des-oiseaux-2/ – En partenariat avec Le Dôme – Animatrice : Julie Amand

✅️ 24/01/2026 à 14h30 – Condé-sur-Noireau (14) – Rendez-vous dans le parc Maurice Piard, devant les jeux pour enfant – En partenariat avec le CPN L’Appel Buissonnier : Émilise Prim

✅️ 24/01/2026 à 10h – Marigny-le-Lozon (50) – Rendez-vous au local IBML route de Quibou – En partenariat avec Ilot de Biodiversité de Marigny Le Lozon (IBML) – Animateur : Jérôme Degoulet

✅️ 24/01/2026 à 9h15 – Cherbourg-en-Cotentin (50) – Rendez-vous au Parc des Ravalets, Tourlaville, entrée côté Parking- Animateur : Éric Gruet

✅️ 24/01/2026 à 10h – Hémévez (50) – Rendez-vous dans l’allée du Château d’Hémévez- Animateur : Jean-Marc Joly

✅️ 24/01/2026 à 9h30 – La Ferté Macé (61) – Rendez-vous sur le parking du plan d’eau – En partenariat avec l’Association Faune et Flore de l’Orne – AFFO – Animateur : Jacques Rivière

✅️ 24/01/2026 à 10h – Sap-en-Auge (61) – Rendez-vous au Domaine Sauvage du Costil – En partenariat avec l’Association Faune et Flore de l’Orne – AFFO – Animateurs : Peter Stallegger, Guy et Sophie Béteille

✅️ 24/01/2026 à 10h – Saint-Sulpice-sur-Risle (61) – Rendez-vous devant la mairie – En partenariat avec l’Association Faune et Flore de l’Orne – AFFO – Animateurs : Romain et Alain Decan

✅️ 24/01/2026 à 10h – Bellême (61) – Rendez-vous devant l’Office de Tourisme – En partenariat avec l’Association Faune et Flore de l’Orne – AFFO – Animateur : François Radigue

✅️ 25/01/2026 à 9h30 – Nicorps (50) – Rendez-vous à l’Oasis des 1001 feuilles Le Champ Village Tardif – Animateur : Alain Aupoix

✅️ 25/01/2026 à 10h – Alençon (61) – Rendez-vous parc des Promenades – En partenariat avec l’Association Faune et Flore de l’Orne – AFFO – Animateur : Jacques Bellanger

✅️ 25/01/2026 à 10h – Le Bouillon (61) – Rendez-vous devant l’église – En partenariat avec le Parc Naturel Régional & Géoparc Normandie-Maine, l’Association Faune et Flore de l’Orne – AFFO – Animateur : Rémi Jardin

✅️ 25/01/2026 à 10h – Longny-au-Perche (61) – Rendez-vous devant la mairie – En partenariat avec l’Association Faune et Flore de l’Orne – AFFO – Animateur : Luc Noël

✅️ 25/01/2026 à 10h – Flers (61) – Rendez-vous dans le Parc du Château – En partenariat avec l’Association Faune et Flore de l’Orne – AFFO – Animateur : Yohann Guillaume

✅️ 25/01/2026 à 9h30 – Sainte-Honorine-la-Guillaume (61) – Rendez-vous devant l’église – En partenariat avec l’Association Faune et Flore de l’Orne – AFFO, #Val d’#Orne #Environnement – Animateur : Éric Perret

Photo : Verdier d’Europe, Chardonneret élégant & Tarin des aulnes ©️ Daniel Crisman

Toute une série d’animations pour être prêt.