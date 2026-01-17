GRAND COMPTAGE DES OISEAUX DE JARDIN, Caen, Caen
GRAND COMPTAGE DES OISEAUX DE JARDIN, Caen, Caen samedi 24 janvier 2026.
GRAND COMPTAGE DES OISEAUX DE JARDIN 24 et 25 janvier Caen Calvados
Gratuit et ouvert à tout le monde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-01-24T09:00:00+01:00 – 2026-01-24T18:00:00+01:00
Fin : 2026-01-25T09:00:00+01:00 – 2026-01-25T18:00:00+01:00
https://www.gonm.org/index.php?post/799
Retrouvez toutes les informations par ce lien.
Toutes les animations pour être prêt pour l’événement.
[GRAND COMPTAGE DES OISEAUX DE JARDIN] À vos agendas ! Du 14 au 25 janvier 2026, 31 #animations « Initiation au Grand Comptage des Oiseaux de Jardin 2026 » vous seront proposées sur toute la #Normandie !
✅️10/01/2026 à 10h00 – La Hague (50) Animatrice : Catherine Laget
✅️ 14/01/2026 à 9h – Colleville-Montgomery (14) – Rendez-vous salle des associations Ellie Ravaillaut – Animateur : Jean-Pierre Clave
✅️ 16/01/2026 à 20h30 – Fontaine-sous-Jouy (27) – Rendez-vous à la salle des fêtes – En partenariat avec l’Asso NR – Animateur : Alexandre Hurel
✅️ 17/01/2026 à 10h30 – #Bénouville (14) – Rendez-vous place de la mairie – En partenariat avec l’Association #Bénouville #Environnement – Animateurs : Rémi Lemaire et Alain Perchoc
✅️ 17/01/2026 à 14h – Tracy-Bocage (14) – Rendez-vous à la salle des fêtes – En partenariat avec #Pré-#Bocage #Intercom – Animatrice : Émilise Prim
✅️ 17/01/2026 à 10h – Bernay (27) – Rendez-vous place de l’Hôtel de Ville – Animateur : Louis Six-Dugardin
✅️ 17/01/2026 à 9h – Évreux (27) – Rendez-vous au Jardin des Plantes – En partenariat avec l’#Association #Naturellement #Reuilly – Animateur : Philippe Girard
✅️ 18/01/2026 à 14h30 – Gerville (76) – Réservation obligatoire au 0643527051, nombre de participants limité à 10 personnes – En partenariat avec l’association #Clos #Masure aux #Quatre #Saisons – Animatrice : Edna Aiva
✅️ 18/01/2026 à 9h30 – Avranches (50) – Rendez-vous Jardin des Plantes – Animateur : Thierry Grandguillot
✅️ 18/01/2026 à 10h – Omonville-la-Rogue (50) – Rendez-vous Le Tourp, Maison de la Hague – Animateur : Hugo Leclerc
✅️ 18/01/2026 à 10h – Argentan (61) – Rendez-vous à l’entrée du plan d’eau – En partenariat avec l’Association Faune et Flore de l’Orne – AFFO – Animateur : Albin Legeleux
✅️ 18/01/2026 à 10h – Rémalard (61) – Rendez-vous devant l’église – En partenariat avec l’Association Faune et Flore de l’Orne – #AFFO – Animateurs : Luc Noël et Alain Le Marquer
✅️ 18/01/2026 à 10h – Rouen (76) – Rendez-vous Jardin des Plantes, entrée place des Martyrs de la Résistance – Animateur : Florian Grillot
✅️ 21/01/2026 à 14h – Bursard (61) – Rendez-vous devant la mairie – En partenariat avec le Parc naturel régional & Géoparc Normandie-Maine, l’#Office de #Tourisme des #Sources de l’#Orne, de l’Association Faune et Flore de l’Orne – AFFO – Animateur : Rémi Jardin
✅️ 24/01/2026 à 10h – Caen (14) – Rendez-vous au Jardin du Musée d’Initiation à la Nature – Réservation obligatoire au 0783100129 ou par mail à reservation@cpievdo.fr – En partenariat avec le CPIE Vallée de l’Orne – Animateurs : Nicolas Klatka et Léo Compan
✅️ 24/01/2026 à 9h – Ifs (14) – Rendez-vous sur le parking de la Forêt d’Ifs – Animateurs : Anaïs Wion et Philippe Gachet
✅️ 24/01/2026 à 14h – Caen (14) – Rendez-vous au Dôme, 3 esplanade Stéphane Hessel – Inscription obligatoire : https://ledome.info/evenement/grand-comptage-des-oiseaux-2/ – En partenariat avec Le Dôme – Animatrice : Julie Amand
✅️ 24/01/2026 à 14h30 – Condé-sur-Noireau (14) – Rendez-vous dans le parc Maurice Piard, devant les jeux pour enfant – En partenariat avec le CPN L’Appel Buissonnier : Émilise Prim
✅️ 24/01/2026 à 10h – Marigny-le-Lozon (50) – Rendez-vous au local IBML route de Quibou – En partenariat avec Ilot de Biodiversité de Marigny Le Lozon (IBML) – Animateur : Jérôme Degoulet
✅️ 24/01/2026 à 9h15 – Cherbourg-en-Cotentin (50) – Rendez-vous au Parc des Ravalets, Tourlaville, entrée côté Parking- Animateur : Éric Gruet
✅️ 24/01/2026 à 10h – Hémévez (50) – Rendez-vous dans l’allée du Château d’Hémévez- Animateur : Jean-Marc Joly
✅️ 24/01/2026 à 9h30 – La Ferté Macé (61) – Rendez-vous sur le parking du plan d’eau – En partenariat avec l’Association Faune et Flore de l’Orne – AFFO – Animateur : Jacques Rivière
✅️ 24/01/2026 à 10h – Sap-en-Auge (61) – Rendez-vous au Domaine Sauvage du Costil – En partenariat avec l’Association Faune et Flore de l’Orne – AFFO – Animateurs : Peter Stallegger, Guy et Sophie Béteille
✅️ 24/01/2026 à 10h – Saint-Sulpice-sur-Risle (61) – Rendez-vous devant la mairie – En partenariat avec l’Association Faune et Flore de l’Orne – AFFO – Animateurs : Romain et Alain Decan
✅️ 24/01/2026 à 10h – Bellême (61) – Rendez-vous devant l’Office de Tourisme – En partenariat avec l’Association Faune et Flore de l’Orne – AFFO – Animateur : François Radigue
✅️ 25/01/2026 à 9h30 – Nicorps (50) – Rendez-vous à l’Oasis des 1001 feuilles Le Champ Village Tardif – Animateur : Alain Aupoix
✅️ 25/01/2026 à 10h – Alençon (61) – Rendez-vous parc des Promenades – En partenariat avec l’Association Faune et Flore de l’Orne – AFFO – Animateur : Jacques Bellanger
✅️ 25/01/2026 à 10h – Le Bouillon (61) – Rendez-vous devant l’église – En partenariat avec le Parc Naturel Régional & Géoparc Normandie-Maine, l’Association Faune et Flore de l’Orne – AFFO – Animateur : Rémi Jardin
✅️ 25/01/2026 à 10h – Longny-au-Perche (61) – Rendez-vous devant la mairie – En partenariat avec l’Association Faune et Flore de l’Orne – AFFO – Animateur : Luc Noël
✅️ 25/01/2026 à 10h – Flers (61) – Rendez-vous dans le Parc du Château – En partenariat avec l’Association Faune et Flore de l’Orne – AFFO – Animateur : Yohann Guillaume
✅️ 25/01/2026 à 9h30 – Sainte-Honorine-la-Guillaume (61) – Rendez-vous devant l’église – En partenariat avec l’Association Faune et Flore de l’Orne – AFFO, #Val d’#Orne #Environnement – Animateur : Éric Perret
Photo : Verdier d’Europe, Chardonneret élégant & Tarin des aulnes ©️ Daniel Crisman
Toute une série d’animations pour être prêt.