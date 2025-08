Grand concert à l’Abbatiale Saint Léger Ébreuil

Grand concert à l’Abbatiale Saint Léger Ébreuil samedi 9 août 2025.

Grand concert à l’Abbatiale Saint Léger

Église Saint Léger Ébreuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-09 18:00:00

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

Concert exceptionnel avec Manoé Grandvuinet, jeune virtuose du violon et ½ finaliste de l’émission « Prodiges » sur France 2. Un moment musical inoubliable dans un lieu chargé d’histoire !

.

Église Saint Léger Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 75 41 michel.bonnefille771@orange.fr

English :

Exceptional concert with Manoé Grandvuinet, young violin virtuoso and ½ finalist in the France 2 TV show « Prodiges ». An unforgettable musical moment in a place steeped in history!

German :

Außergewöhnliches Konzert mit Manoé Grandvuinet, einer jungen Geigenvirtuosin und ½ Finalistin der Sendung « Prodiges » auf France 2. Ein unvergesslicher musikalischer Moment an einem geschichtsträchtigen Ort!

Italiano :

Concerto eccezionale con Manoé Grandvuinet, giovane virtuoso del violino e ½ finalista del programma di France 2 « Prodiges ». Un’esperienza musicale indimenticabile in un luogo ricco di storia!

Espanol :

Concierto excepcional con Manoé Grandvuinet, joven virtuoso del violín y ½ finalista del programa « Prodiges » de France 2. Una experiencia musical inolvidable en un lugar cargado de historia

L’événement Grand concert à l’Abbatiale Saint Léger Ébreuil a été mis à jour le 2025-08-01 par Office de tourisme Val de Sioule