Grand Concert Anniversaire Bouzonville

Grand concert Anniversaire !

Dimanche 30 novembre 2025 à 15h Salle des fêtes de Bouzonville.

Un voyage musical à travers 160 ans d’histoire avec l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Bouzonville et le Conservatoire Municipal de Musique de la BouzonvilleTout public

Salle des fêtes route de Bibiche Bouzonville 57320 Moselle Grand Est +33 3 87 78 52 83

English :

Anniversary concert!

Sunday, November 30, 2025 at 3pm Bouzonville village hall.

A musical journey through 160 years of history with the Orchestre d’Harmonie de la Ville de Bouzonville and the Conservatoire Municipal de Musique de la Bouzonville

German :

Großes Jubiläumskonzert!

Sonntag, 30. November 2025 um 15 Uhr Festsaal von Bouzonville.

Eine musikalische Reise durch 160 Jahre Geschichte mit dem Orchestre d’Harmonie de la Ville de Bouzonville und dem Conservatoire Municipal de Musique de la Bouzonville

Italiano :

Concerto per l’anniversario!

Domenica 30 novembre 2025 alle ore 15.00 Sala del villaggio di Bouzonville.

Un viaggio musicale attraverso 160 anni di storia con l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Bouzonville e il Conservatoire Municipal de Musique de la Bouzonville

Espanol :

Concierto de aniversario

Domingo 30 de noviembre de 2025 a las 15:00 h Ayuntamiento de Bouzonville.

Un viaje musical a través de 160 años de historia con la Orchestre d’Harmonie de la Ville de Bouzonville y el Conservatoire Municipal de Musique de la Bouzonville

