Grand concert annuel Ottrott
Grand concert annuel Ottrott samedi 22 novembre 2025.
Grand concert annuel
Avenue des Myrtilles Ottrott Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-11-22 20:00:00
fin : 2025-11-22 22:00:00
2025-11-22 2025-11-23
L’Orchestre Municipal d’Ottrott vous propose un concert automnal avec la participation de La Musique Espérance Saint-Etienne d’Hindisheim le samedi et D’Original Blossmusik Pierre Schneider le dimanche.
Tombola et petite restauration sur place.
Avenue des Myrtilles Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 30 07 75 musique.ottrott@gmail.com
English :
The Orchestre Municipal d’Ottrott presents an autumn concert featuring La Musique Espérance Saint-Etienne d’Hindisheim on Saturday and D’Original Blossmusik Pierre Schneider on Sunday.
Tombola and snacks on site.
German :
Das Orchestre Municipal d’Ottrott bietet Ihnen ein Herbstkonzert mit der Teilnahme von La Musique Espérance Saint-Etienne d’Hindisheim am Samstag und D’Original Blossmusik Pierre Schneider am Sonntag.
Tombola und kleine Speisen vor Ort.
Italiano :
L’Orchestre Municipal d’Ottrott propone un concerto autunnale con la partecipazione di La Musique Espérance Saint-Etienne d’Hindisheim sabato e D’Original Blossmusik Pierre Schneider domenica.
Tombola e spuntini in loco.
Espanol :
La Orquesta Municipal de Ottrott ofrece un concierto de otoño con la participación de La Musique Espérance Saint-Etienne d’Hindisheim el sábado y D’Original Blossmusik Pierre Schneider el domingo.
Tómbola y aperitivos in situ.
