Hérault

GRAND CONCERT CULTUREL PAR FRANCK MALBERT Place du Griffe Nizas Hérault

Tarif : – –

Début : 2025-05-24

fin : 2025-05-24

2025-05-24

Le mariage d’un concert en extérieur et de l’histoire contée de Nizas avec images vidéo-projetées sur l’Eglise St Pierre.

Grand concert culturel sur l’histoire de Nizas programmé ce samedi 24 mai 2025 à 21h30 sur la place du Griffe de Nizas.

Le chanteur Franck MALBERT ainsi que son fils Nicolas MALBERT viendront se produire pour l’Association LES AMIS DU SPECTACLE de Fontès-Nizas.

Repas à 19h30 proposé par le Café de l’Union, 17€ sur réservation au 06 62 44 91 76.

Entrée du spectacle Participation libre au chapeau. .

Place du Griffe

Nizas 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 25 15 59 accueil@ville-nizas.fr

English :

The marriage of an outdoor concert and the story of Nizas, with video images projected onto the Eglise St Pierre.

German :

Die Kombination aus einem Konzert im Freien und der erzählten Geschichte von Nizas mit Videobildern, die auf die Kirche St Pierre projiziert werden.

Italiano :

La combinazione di un concerto all’aperto e della storia di Nizas raccontata attraverso proiezioni video sulla chiesa di St Pierre.

Espanol :

La combinación de un concierto al aire libre y la historia de Nizas contada a través de proyecciones de vídeo sobre la iglesia de St Pierre.

