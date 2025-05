Grand Concert de Chant Choral Franco-Américain – Saint-Aubin-sur-Mer, 12 juin 2025 20:30, Saint-Aubin-sur-Mer.

Calvados

Grand Concert de Chant Choral Franco-Américain Église Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-12 20:30:00

fin : 2025-06-12 22:00:00

Date(s) :

2025-06-12

Concert exceptionnel à l’église de Saint-Aubin-sur-Mer.

Dans le cadre d’un échange musical franco-américain, l’église de Saint-Aubin-sur-Mer accueillera un concert exceptionnel le mercredi 12 juin à 20h30, réunissant deux ensembles vocaux de haut niveau.

En première partie, le Chœur de Chambre Insieme et la musique de chambre de l’école de musique intercommunale de Coeur de Nacre, basés à Douvres-la-Délivrande, interprétera des œuvres de Gabriel Fauré, sous la direction de Meri Mouradian. Ce chœur raffiné se distingue par la qualité de ses interprétations du grand répertoire français.

En seconde partie, le public découvrira le Blackhawk Chorus, ensemble basé dans la région de San Francisco (Californie), dont 46 chanteurs effectuent une tournée en France. Placé sous la direction du chef Ken Abrams, ce chœur, fondé en 1991, est reconnu pour l’originalité et la diversité de son répertoire.

Le programme mêlera classiques américains, gospel, jazz, musiques de films et chansons françaises, avec notamment

• Cerf-volant (Bruno Coulais)

• Chanson d’Amour arr. Paul Hart

• Across the Vast, Eternal Sky Ola Gjeilo

• Pavane for a Silent Night Ravel / arr. Liebergen

• The Light of a Clear Blue Morning arr. Craig Hella Johnson

• Paris Medley (Under Paris Skies, I Love Paris, April in Paris)

Le chœur sera accompagné au piano par Kenji Harada, musicien polyvalent et arrangeur actif sur les scènes californiennes.

Ce concert gratuit s’annonce comme un moment rare de rencontre musicale et culturelle, entre finesse chorale française et énergie vocale américaine.

Entrée libre ouverture des portes à 20h.

Église

Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie +33 6 08 67 73 22

English : Grand Concert de Chant Choral Franco-Américain

Exceptional concert at the church of Saint-Aubin-sur-Mer.

As part of a Franco-American musical exchange, the church of Saint-Aubin-sur-Mer will host an exceptional concert on Wednesday June 12 at 8.30pm, bringing together two top-class vocal ensembles.

Opening the concert, the Douvres-la-Délivrande-based Ch?ur de Chambre Insieme and the chamber music ensemble from the Coeur de Nacre intercommunale music school will perform works by Gabriel Fauré, conducted by Meri Mouradian. This refined choir stands out for the quality of its interpretations of the great French repertoire.

In the second half, the audience will discover the Blackhawk Chorus, an ensemble based in the San Francisco area (California), whose 46 singers are touring France. Under the direction of conductor Ken Abrams, this choir, founded in 1991, is renowned for the originality and diversity of its repertoire.

The program features a mix of American classics, gospel, jazz, film music and French songs, including: ?

cerf-volant (Bruno Coulais)

chanson d?Amour, arr. Paul Hart

across the Vast, Eternal Sky ? Ola Gjeilo

pavane for a Silent Night ? Ravel / arr. Liebergen

the Light of a Clear Blue Morning ? arr. Craig Hella Johnson

? Paris Medley (Under Paris Skies, I Love Paris, April in Paris)

The choir will be accompanied on piano by Kenji Harada, a versatile musician and arranger active on the Californian scene.

This free concert promises to be a rare musical and cultural encounter between French choral finesse and American vocal energy.

Free admission ? doors open at 8pm.

German : Grand Concert de Chant Choral Franco-Américain

Außergewöhnliches Konzert in der Kirche von Saint-Aubin-sur-Mer.

Im Rahmen eines französisch-amerikanischen Musikaustauschs findet in der Kirche von Saint-Aubin-sur-Mer am Mittwoch, den 12. Juni um 20.30 Uhr ein außergewöhnliches Konzert statt, das zwei hochkarätige Vokalensembles vereint.

Im ersten Teil werden der Ch?ur de Chambre Insieme und die Kammermusik der in Douvres-la-Délivrande ansässigen interkommunalen Musikschule Coeur de Nacre unter der Leitung von Meri Mouradian Werke von Gabriel Fauré vortragen. Dieser raffinierte Ch?ur zeichnet sich durch die Qualität seiner Interpretationen des großen französischen Repertoires aus.

Im zweiten Teil wird das Publikum den Blackhawk Chorus kennenlernen, ein Ensemble aus der Region San Francisco (Kalifornien), dessen 46 Sänger auf einer Tournee durch Frankreich sind. Der 1991 gegründete Chor unter der Leitung des Dirigenten Ken Abrams ist für die Originalität und Vielfalt seines Repertoires bekannt.

Das Programm umfasst eine Mischung aus amerikanischen Klassikern, Gospel, Jazz, Filmmusik und französischen Liedern, darunter

cerf-volant (Bruno Coulais)

chanson d’Amour (Liebeslied), Arr. Paul Hart (Liebeslied)

across the Vast, Eternal Sky ? (Ola Gjeilo)

pavane for a Silent Night (Pavane für eine stille Nacht) ? Ravel / arr. Liebergen

? The Light of a Clear Blue Morning ? arr. Craig Hella Johnson

paris Medley (Under Paris Skies, I Love Paris, April in Paris)

Der Ch?ur wird am Klavier von Kenji Harada begleitet, einem vielseitigen Musiker und Arrangeur, der auf den Bühnen Kaliforniens aktiv ist.

Dieses kostenlose Konzert verspricht ein seltener Moment der musikalischen und kulturellen Begegnung zu werden, zwischen französischer Chorfinesse und amerikanischer Gesangsenergie.

Freier Eintritt ? Türöffnung um 20 Uhr.

Italiano :

Concerto eccezionale nella chiesa di Saint-Aubin-sur-Mer.

Nell’ambito di uno scambio musicale franco-americano, la chiesa di Saint-Aubin-sur-Mer ospiterà mercoledì 12 giugno alle 20.30 un concerto eccezionale, che riunirà due ensemble vocali di altissimo livello.

Nel primo tempo, il Ch?ur de Chambre Insieme e l’ensemble di musica da camera della scuola di musica intercomunale Coeur de Nacre, con sede a Douvres-la-Délivrande, eseguiranno opere di Gabriel Fauré, diretti da Meri Mouradian. Questo raffinato coro si distingue per la qualità delle sue interpretazioni del grande repertorio francese.

Nel secondo tempo, il pubblico scoprirà il Blackhawk Chorus, un ensemble con sede nella regione di San Francisco (California), i cui 46 cantanti sono in tournée in Francia. Sotto la direzione del direttore Ken Abrams, questo coro, fondato nel 1991, è rinomato per l’originalità e la diversità del suo repertorio.

Il programma prevede un mix di classici americani, gospel, jazz, musica da film e canzoni francesi, tra cui: ?

cerf-volant (Bruno Coulais)

chanson d’Amour, arr. Paul Hart

across the Vast, Eternal Sky (Attraverso il vasto cielo eterno)? Ola Gjeilo

pavane per una notte silenziosa ? Ravel / arr. Liebergen

la luce di un limpido mattino azzurro Arr. Craig Hella Johnson

medley di Parigi (Under Paris Skies, I Love Paris, April in Paris)

Il coro sarà accompagnato al pianoforte da Kenji Harada, musicista e arrangiatore versatile, attivo sulla scena musicale californiana.

Questo concerto gratuito promette di essere un raro momento di incontro musicale e culturale, che unisce la finezza corale francese all’energia vocale americana.

Ingresso libero, le porte si aprono alle 20.00.

Espanol :

Concierto excepcional en la iglesia de Saint-Aubin-sur-Mer.

En el marco de un intercambio musical franco-americano, la iglesia de Saint-Aubin-sur-Mer acogerá el miércoles 12 de junio a las 20:30 h un concierto excepcional que reunirá a dos conjuntos vocales de primer orden.

En la primera parte, la Ch?ur de Chambre Insieme y el conjunto de música de cámara de la escuela intercomunal de música Coeur de Nacre, con sede en Douvres-la-Délivrande, interpretarán obras de Gabriel Fauré, bajo la dirección de Meri Mouradian. Este refinado coro destaca por la calidad de sus interpretaciones del gran repertorio francés.

En la segunda parte, el público descubrirá al Blackhawk Chorus, conjunto con sede en la región de San Francisco (California), cuyos 46 cantantes están de gira por Francia. Bajo la dirección de Ken Abrams, este coro fundado en 1991 es conocido por la originalidad y diversidad de su repertorio.

El programa incluye una mezcla de clásicos americanos, gospel, jazz, música de cine y canciones francesas, entre ellas: ?

cerf-volant (Bruno Coulais)

canción de amor (Paul Hart)

a través del vasto y eterno cielo ? Ola Gjeilo

pavana para una noche de paz ? Ravel / arr. Liebergen

la luz de una clara mañana azul Arr. Craig Hella Johnson

medley de París (Bajo el cielo de París, Amo París, Abril en París)

El coro estará acompañado al piano por Kenji Harada, músico y arreglista polifacético, activo en la escena musical californiana.

Este concierto gratuito promete ser un raro momento de encuentro musical y cultural, en el que se combinarán la delicadeza coral francesa y la energía vocal estadounidense.

Entrada gratuita. Apertura de puertas a las 20.00 horas.

