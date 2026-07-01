Grand concert de fin de stage Eglise Saint Martin de Braffais Le Parc

Informations pratiques

Le Parc

Grand concert de fin de stage

Eglise Saint Martin de Braffais Braffais Le Parc Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:00:00

fin : 2026-07-25 22:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Le concert de clôture d’un stage intensif de violoncelle réunira 17 jeunes violoncellistes, une pianiste et un trompettiste, âgés de 13 à 23 ans, sous la direction de deux professeures Soizic Chevrant-Breton, directrice du stage et professeure de violoncelle aux conservatoires de Montreuil et de Champigny-sur-Marne, ainsi que Lim Yae Joung, professeure au conservatoire de Noisy-le-Grand et à l’école de musique parisienne Polynotes.

Accueillis depuis maintenant dix ans au Domaine de Braffais par Jacqueline Gogo, les stagiaires sont tous issus des conservatoires d’Île-de-France et partagent une même passion pour la musique. Certains se destinent à une carrière professionnelle.

Placée sous le thème des musiques inspirées du folklore, cette soirée fera découvrir comment de grands compositeurs classiques ont puisé dans les traditions populaires de différents pays pour nourrir leur inspiration.

Au programme les Danses roumaines de Bartók et la Polonaise brillante de Chopin en première partie, puis un mambo et un blues interprétés par des ensembles de violoncelles. Le concert s’achèvera avec le troisième mouvement de la Première Symphonie de Gustav Mahler, dont le thème principal s’inspire de Frère Jacques, avant un final festif sur un ragtime de Scott Joplin.

Un rendez-vous musical riche en émotions, en découvertes et en énergie, à partager en famille ou entre amis dans le cadre de l’église de Braffais. Ce concert est rendu possible grâce à l’accueil et au soutien du maire de Le Parc, M. Le Neveu, et de son équipe municipale, qui œuvrent chaque année pour permettre au plus grand nombre de profiter de cet événement musical. .

Eglise Saint Martin de Braffais Braffais Le Parc 50870 Manche Normandie +33 6 65 59 17 78 soizic.chevrant@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grand concert de fin de stage

L’événement Grand concert de fin de stage Le Parc a été mis à jour le 2026-07-16 par OT MSM Normandie BIT Genêts